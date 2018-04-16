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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
16.04.2018 - 08:49, Son Güncelleme:

Telefon kameralarının evrimi: Nereden nereye

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Telefon kameralarının evrimi: Nereden nereye

Telefon kameraları son seneler içinde nasıl bugünkü konumuna ulaştı?

Telefonların kameraları, geçen seneler içerisinde daha yetenekli hale geldi. Bugün DSLR'nizi evde bırakıp telefonla yetinmeniz için daha çok neden var. Peki iPhone X, Pixel 2, Galaxy S9 gibi telefonlar iPhone 6 veya Galaxy S5 gibi eskinin iyilerine karşısında hangi geliştirmeleri sunuyor?

Fotoğrafçılık ve kameralara teknik yönünden bakarsak işler çok ince detaylara ulaşabilir. Aşağıda önemli teknolojilerden bazılarının kameraları nasıl geliştirdiğini ele alacağız.

DAHA ÇOK MEGAPİKSEL

Telefon kameralarının ilk dönemlerinde megapiksel sayısı, en önemli ölçülerden bir tanesiydi. Daha çok megapiksel, genel olarak daha iyi bir kamera anlamına geliyordu. Megapiksel bugün hala önemli olsa da, artık fotoğraf kalitesini etkileyen birçok faktör var.

Piksel sayısını artırmaktaki sorun, aynı boyuttaki bir sensöre daha çok pikseli sıkıştırdıkça, sensör daha az ışık alabiliyordu. HTC 2013'te UltraPixel ile bunu sonlandırmayı denedi ve telefon üreticileri bugün, megapiksel dışındaki alanlarda geliştirme yapmaya çalışıyorlar.

Telefon kameralarının evrimi: Nereden nereye

DAHA BÜYÜK SENSÖRLER

İmaj sensörü büyüdükçe daha çok ışık ve detay yakalandığı artık bilinen bir şey. Fiziksel kısıtlamalar nedeniyle sensör boyutları, seneler içinde çok fazla büyümedi.

DAHA GENİŞ DİYAFRAM

LG V30'un kamerası, f/1,6 diyaframıyla geçen sene çıtayı yükseltmişti. Galaxy S9 ise f/1,5 ve f/2,4 diyafram arasında geçişe izin veren çift diyaframlı kamerasıyla V30'u geçti. Diyafram genişledikçe imaj sensörüne daha çok ışık ulaştığından, özellikle karanlık alanlardaki fotoğraf kalitesi diyaframla yakından ilişkili.

DAHA İYİ FLAŞ

Belki diğer bileşenler kadar önemli değil, ancak telefonlardaki flaşlar, seneler içinde önemli gelişmeler kaydetti. Eski telefonlar, özellikle Nokia ve Sony'nin telefonları, çok parlak olsa da büyük ve güce aç Xenon flaşları kullanıyordu. Bugün ise LED veya çift LED flaş ile daha hafif bir flaş etkisi kullanılıyor. Çift LED'li telefonlar, farklı renk sıcaklıkları kullanarak daha doğal görünen sonuçlar sağlayabiliyor.

2016'da dört LED'li flaşlara da rastlamaya başlamıştık. 2017'nin telefonları ise Slow Sync adlı bir işlevle daha fazla ışık yakalayabiliyor ve bu sırada flaşa olan ihtiyacı azaltıyor.

DAHA HIZLI ODAKLANMA

Bugünkü telefonlar, kullandıkları teknolojilerle çok daha hızlı odaklanabiliyor. Örneğin Google'ın Pixel'i, kızıl ötesi ışık ile herhangi bir ışıklandırmada mesafeyi hızla ölçebiliyor.

ÇİFT KAMERA

Lensin veya imaj sensörünün boyutunu büyütemiyorsanız, yapabileceğiniz şey yeni bir kamera eklemek. Bugün çoğu üretici bu yolu izliyor. Çift kameralardan biri, optik zum sunabiliyor veya geniş açılı olabiliyor. İkinci monokrom kamera, Huawei'nin Mate 10 Pro'sunda ek parlaklık ve kontrast bilgisi yakalamakta kullanılıyor.

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