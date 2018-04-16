Telefon kameralarının evrimi: Nereden nereye

Telefonların kameraları, geçen seneler içerisinde daha yetenekli hale geldi. Bugün DSLR'nizi evde bırakıp telefonla yetinmeniz için daha çok neden var. Peki iPhone X, Pixel 2, Galaxy S9 gibi telefonlar iPhone 6 veya Galaxy S5 gibi eskinin iyilerine karşısında hangi geliştirmeleri sunuyor?

Fotoğrafçılık ve kameralara teknik yönünden bakarsak işler çok ince detaylara ulaşabilir. Aşağıda önemli teknolojilerden bazılarının kameraları nasıl geliştirdiğini ele alacağız.

DAHA ÇOK MEGAPİKSEL



Telefon kameralarının ilk dönemlerinde megapiksel sayısı, en önemli ölçülerden bir tanesiydi. Daha çok megapiksel, genel olarak daha iyi bir kamera anlamına geliyordu. Megapiksel bugün hala önemli olsa da, artık fotoğraf kalitesini etkileyen birçok faktör var.

Piksel sayısını artırmaktaki sorun, aynı boyuttaki bir sensöre daha çok pikseli sıkıştırdıkça, sensör daha az ışık alabiliyordu. HTC 2013'te UltraPixel ile bunu sonlandırmayı denedi ve telefon üreticileri bugün, megapiksel dışındaki alanlarda geliştirme yapmaya çalışıyorlar.





DAHA BÜYÜK SENSÖRLER



İmaj sensörü büyüdükçe daha çok ışık ve detay yakalandığı artık bilinen bir şey. Fiziksel kısıtlamalar nedeniyle sensör boyutları, seneler içinde çok fazla büyümedi.

DAHA GENİŞ DİYAFRAM



LG V30'un kamerası, f/1,6 diyaframıyla geçen sene çıtayı yükseltmişti. Galaxy S9 ise f/1,5 ve f/2,4 diyafram arasında geçişe izin veren çift diyaframlı kamerasıyla V30'u geçti. Diyafram genişledikçe imaj sensörüne daha çok ışık ulaştığından, özellikle karanlık alanlardaki fotoğraf kalitesi diyaframla yakından ilişkili.

DAHA İYİ FLAŞ



Belki diğer bileşenler kadar önemli değil, ancak telefonlardaki flaşlar, seneler içinde önemli gelişmeler kaydetti. Eski telefonlar, özellikle Nokia ve Sony'nin telefonları, çok parlak olsa da büyük ve güce aç Xenon flaşları kullanıyordu. Bugün ise LED veya çift LED flaş ile daha hafif bir flaş etkisi kullanılıyor. Çift LED'li telefonlar, farklı renk sıcaklıkları kullanarak daha doğal görünen sonuçlar sağlayabiliyor.

2016'da dört LED'li flaşlara da rastlamaya başlamıştık. 2017'nin telefonları ise Slow Sync adlı bir işlevle daha fazla ışık yakalayabiliyor ve bu sırada flaşa olan ihtiyacı azaltıyor.

DAHA HIZLI ODAKLANMA



Bugünkü telefonlar, kullandıkları teknolojilerle çok daha hızlı odaklanabiliyor. Örneğin Google'ın Pixel'i, kızıl ötesi ışık ile herhangi bir ışıklandırmada mesafeyi hızla ölçebiliyor.

ÇİFT KAMERA



Lensin veya imaj sensörünün boyutunu büyütemiyorsanız, yapabileceğiniz şey yeni bir kamera eklemek. Bugün çoğu üretici bu yolu izliyor. Çift kameralardan biri, optik zum sunabiliyor veya geniş açılı olabiliyor. İkinci monokrom kamera, Huawei'nin Mate 10 Pro'sunda ek parlaklık ve kontrast bilgisi yakalamakta kullanılıyor.



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