MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTeknoway kapılarını açıyor
GeriTeknoloji Teknoway kapılarını açıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
23.12.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Teknoway kapılarını açıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoway kapılarını açıyor

Akıllı telefon çeşitliliğinin ve satışların artmasıyla birlikte kullanıcılar soluğu telefon mağazalarında veya operatörlerde alıyor. Kadıköy'de gelecek yıl açılması beklenen Teknoway, aslında 5 katlı bir telefon AVM'si olma özelliğine sahip.

Açılan mağazanın girişinde Turkcell,ilk katında Xiaomi, ikinci katında Oppo, üçüncü katında Samsung, dördüncü katında ise profesyonel teknik servis bölümünün yer alması beklenirken, Teknoway'e gelenler Mi Kadıköy ve Oppo Store'a ulaşabilecek.

İlk açılışına özel indirimlerin de olması beklenen Mi Kadıköy'de, Xiaomi'nin tüm aksesuar, telefon ve diğer ürünleri de yer alacak.

Teknoway kapılarını açıyor

Teknoway, kapılarını 4 Ocak 2020 tarihinde açacak.

Nintendo Switch Lite incelemesiDünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Nintendo'nun yeni oyun konsolu Nintendo Switch Lite'ı inceledik. Oyun deneyimi bakın nasıl?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle