Teknoway kapılarını açıyor

Açılan mağazanın girişinde Turkcell,ilk katında Xiaomi, ikinci katında Oppo, üçüncü katında Samsung, dördüncü katında ise profesyonel teknik servis bölümünün yer alması beklenirken, Teknoway'e gelenler Mi Kadıköy ve Oppo Store'a ulaşabilecek.

İlk açılışına özel indirimlerin de olması beklenen Mi Kadıköy'de, Xiaomi'nin tüm aksesuar, telefon ve diğer ürünleri de yer alacak.



Teknoway, kapılarını 4 Ocak 2020 tarihinde açacak.



