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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
28.04.2018 - 16:15, Son Güncelleme:

Teknosa’nın ilk çeyrek cirosu 808,4 milyon TL

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Teknosa’nın ilk çeyrek cirosu 808,4 milyon TL

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin lider markalarınan Teknosa, bu yılın ilk üç ayında yüzde 17 büyüyerek 808,4 milyon TL ciro elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, 2018 yılına başarılı bir başlangıç yaparak ilk çeyrek sonuçlarında büyüme açıkladı. Teknosa, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 17 artırarak 808,4 milyon TL ciro gerçekleştirdi. 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan Teknosa, yılın ilk çeyreğinde artan ortalama sepet tutarı ve dönüştürme oranının etkisiyle hedeflenen büyümeyi yakalarken, omnichannel (çoklu kanal) yatırımlarına devam etti. Teknosa’nın operasyonel karlılığı (FAVÖK) da geçen yılın aynı döneme göre artış göstererek 32 milyon TL’ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, şunları kaydetti:

“2017 yılını başarılı finansallarla kapatmamızın ardından 2018 yılına da büyüme ile başladık. Üstelik bu büyüme, mevcut mağazalarımızda gerçekleştirilen satış verimliliği ve hizmet kalitesi aracılığıyla benzer mağaza satışlarında (like for like) elde edilen yüzde 16 büyümeden kaynaklanıyor. Müşterilerimize mükemmel deneyim sunmak adına bu yıl için 60 milyon TL’lik yatırım yapacağımızı açıklamıştık. Bu hedeften şaşmadan yatırımlarımıza aynı hızda devam ediyoruz. Yatırımlarımızın odağında olan Teknosa.com’un ilk çeyrekte gerçekleştirdiği yüzde 15'e yakın büyümeyi, yılın sonuna doğru yaklaşık 2 kat artırmayı hedefliyoruz. Sektörümüz için hareketli, hikayesi ve özel günleri daha çok olan bir döneme girdik. Mağazalarımız ve online platformlarımızdaki yenilikler ve fark yaratan hizmetlerimizle müşteri deneyiminde çıtayı yükseltip, teknoloji alışverişinde tercih edilen adres olmaya devam edeceğiz.”

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