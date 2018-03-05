Teknosa'dan kadınlar için dijital okur-yazarlık hamlesi

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen Kadının Gücü Konferansı kapsamında gazeteci Elif Ergu'nun moderatörlüğünde "Kadın için Teknoloji” paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Gürcan, içinde bulundukları dijital çağın, toplumsal cinsiyet eşitliği için dönüm noktası olduğuna inandıklarını bildirdi.

Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini aktaran Gürcan, değerlendirememeleri halinde bunun acısını sadece kadınların değil herkesin çekeceğini vurguladı.

Gürcan, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının sosyal ve ekonomik yaşama katılımına dair önce bireysel sorumlulukların farkına avrmaları gerektiğinin altını çizerek, "Ben özellikle de kızımı yetiştirirken bunu derinden hissettim ve hissediyorum. Kurum olarak toplumsal cinsiyet eşitliği adına iki konuya öncelik veriyoruz: Teknoloji erkek işidir algısını yıkmak ve kadınları dijital okur-yazar yapmak." ifadelerini kullandı.

Teknosa Kadın için Teknoloji Projesi'nin çıkış noktasına ve gelişimine yönelik bilgiler veren Gürcan, kadınların, teknolojinin sunduğu imkanları keşfettikçe daha fazlasını yapmak istediklerini bildirdi.

Projeyi hayata geçirmelerinde; teknolojinin hayatları kolaylaştırmasının, toplumları ilerletmede kilit rol oynamasının ve kadınların teknolojiye erişimlerinin yetersiz olmasının ilk etken olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Projemizin temellerinin atıldığı 2007'de TÜİK verilerine göre kadınların bilgisayar kullanım oranı yüzde 23'tü. Teknoloji ile tanışmanın, kadınlarımızı bireysel olarak güçlendireceğini, ekonomik ve sosyal hayatlarında, aile ilişkilerinde olumlu değişimlere neden olacağını ve özgüvenlerini artıracağını biliyorduk. Bugün kadınların bilgisayar kullanım oranı 2 katına çıkmış durumda. Bilgisayar kullanım oranındaki genel artışta da kadınların payı erkeklere göre önde gidiyor. Projede 11 yılı geride bırakırken, Türkiye'nin farklı bölgelerinde, 65 ilde 16 bin kadını teknoloji eğitimleriyle buluşturduk ve çok güzel hikayelere tanık olduk."

"Güçlü geleceğin temeli teknoloji ile güçlenen kadınlar"

Gürcan, Teknosa olarak, teknoloji ile güçlenen kadınların güçlü bir geleceğin temeli olduğuna inandıklarının altını çizerek, "Biz, Kadın için Teknoloji projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce kadını teknolojinin avantajlarıyla tanıştırmaya, dünyalarını genişletmeye, teknoloji kullanımında fırsat eşitliği sunmaya devam edeceğiz. Kadınların yanında yer alan bir marka olduğumuzu, bundan sonra bu konuda çıtayı her zaman daha yükseğe taşıyacağımızı da sizlerle paylaşmak isterim. Bu bir sözdür." şeklinde konuştu.

Teknosa Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu ise, projenin en güzel yanlarından birinin farklı nesillerin bir araya getirilmesi olduğunu belirterek, proje aracılığıyla daha çok kadına eğitim imkanı sunmak ve teknoloji ile buluşturmak amacıyla Habitat Derneği ile iş birliği yaptıklarını ve eğitimlerde genç gönüllülerden destek aldıklarını anlattı.

Bahçıvanoğlu, şunları kaydetti:

"Kadın için Teknoloji projesi ile kadınların, başta çocukları, torunları olmak üzere yakın çevreleri ve dünya ile etkileşim halinde olması, ilgi alanlarına göre istedikleri bilgiye kolayca erişmesi, banka işlemleri, online alışveriş gibi hayatı kolaylaştıran işleri yapabilmesi mümkün oluyor. Ayrıca, kendi girişimleri için bu eğitimlere katılan kadınlarımız da var. Evde ürettikleri şeyleri tanıtmak, satmak üzere internet ve sosyal medya dünyasını keşfetmeye çalışıyorlar. Bu yıl itibarıyla eğitimlerimizin kapsamı daha da genişliyor. Bilgisayar, internet ve sosyal medya kullanımına ek olarak, internet üzerinde reklam, basit tasarımlar, mobil cihaz kullanımı ve güvenliği ile hayatı kolaylaştıran mobil uygulamaların kullanımını da eğitim içeriğine dahil edeceğiz."