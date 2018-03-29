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    Teknosa İstanbul’da 41’inci mağazasını açtı

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 12:54 | Son Güncelleme:

    Teknosa, İstanbul'da 41'inci mağazasını Kartal'da açtı.

    Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Teknosa, toplam 315 metrekarelik alana kurulu yeni mağazasını İstanbul’un Kartal ilçesinde açtı. Kartal İstmarina AVM içinde açılan mağazada, telefon, tablet gibi mobil cihazların yanı sıra bilgisayarlar, küçük ev aletleri, aksesuarlar ve son teknoloji ürünler tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 

    Açılışla birlikte İstanbul’daki mağaza sayısını 41’e, Türkiye’deki mağaza sayısını ise 205’e çıkaran Teknosa, çoklu kanalda kesintisiz hizmet anlayışıyla hem mağazaları hem de online ve mobil platformlarıyla Türkiye’nin dört bir yanına teknolojiyi, avantajlı fiyatlarla götürmeye devam edecek. 

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