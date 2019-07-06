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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
06.07.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Teknosa, elektronik satın alma grubu Euronics'i İstanbul'da ağırladı

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Teknosa, elektronik satın alma grubu Euronics'i İstanbul'da ağırladı

Teknosa, 2012 yılından bu yana üyesi olduğu ve yıllık 20 milyar avroluk cirosu ile dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics'in yıllık toplantısına ev sahipliği yaptı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre,Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda aralarında Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya'nın bulunduğu 35 ülkeden 180 elektronik perakende lideri, elektronik sektöründeki tüm paydaşlar için gelecek vizyonunu masaya yatırdı.

Açıklamada, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'nın, 2012'den beri üyesi olduğu ve yıllık 20 milyar avroluk cirosu ile dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics'in üye ve iş ortaklarını İstanbul'da buluşturduğu ifade edildi.

Toplantılar esnasında 3 yılda bir yapılan yönetim kurulu seçiminin de gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, seçimler sonucunda Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre ile Türkiye'nin de yönetim kurulunda yer aldığı kaydedildi.

Gürcan ikinci kez Euronics yönetim kurulunda

Toplantıda yapılan seçim sonucunda Teknosa Genel Müdürü Gürcan'ın ikinci kez Euronics yönetim kuruluna girmesiyle Teknosa'nın gelecek dönemde de dünya elektronik perakende dünyasında söz sahibi olacağına işaret edildi.

Gürcan, konuşmasında, Euronics ile devam eden stratejik iş birliğinin karşılıklı pozitif değer sağladığına değinerek, "Türkiye pazarı, genç nüfusu ve yeni teknolojilere hızlı adapte olması sayesinde önemli bir büyüme potansiyeline sahip. Teknosa, değişen tüketici eğilimlerine paralel olarak bu potansiyeli omnichannel (çoklu kanal) yapısıyla yakalıyor. Bu doğrultuda hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek olacak hizmetler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de omnichannel stratejisi ile tüketicinin alışveriş yolculuğunun haritasını çıkardıklarını belirten Gürcan, Türkiye'nin e-ticaretteki potansiyelini katılımcılarla paylaştı.

Gürcan, şunları kaydetti:

"Geleneksel satışlar yani mağaza satışları piyasaya hakim. Batı Avrupa'da elektronik ürünlerdeki online satış payı yüzde 25 civarında. Türkiye'de ise bu oran hala yüzde 5. Bu tablo, online satışların potansiyelini, büyümeye katkısının artacağını gösteriyor. Ayrıca, online kanalın toplam hacimde payı küçük olmasına rağmen tüketicileri etkileme ve mağazalardaki satışları tetikleme konusunda halihazırda büyük bir gücü var."

"İnovasyonlara en hızlı adapte olan, en dinamik pazarlardan biri Türkiye"

Euronics International Başkanı Hans Carpels de yıllık toplantılarını ilk kez Türkiye'de gerçekleştirmelerinin anlamlı olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye pazarı, Euronics bölgeleri içinde inovasyonlara en hızlı adapte olan, en dinamik pazarlardan biri. Teknosa da dijital altyapısı, yaygın ağı ve geniş müşteri portföyü sayesinde teknoloji perakendeciliğinde yol haritamızı çizerken güçlü bir ortaklık sağlıyor. Teknosa'nın özellikle omnichannel ile yarattığı deneyim, tüketicinin nabzını tutma kabiliyeti ve veri yönetimi konusundaki çalışmaları grubumuzun içindeki farklı ülkelere örnek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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