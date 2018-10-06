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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
06.10.2018 - 19:37, Son Güncelleme:

Teknolojiyi mezar taşına işledi Avrupa'ya ihraç etti

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Teknolojiyi mezar taşına işledi Avrupa'ya ihraç etti

Huzur Mezar isimli firma, mezar taşlarına karekod sistemi uygulayarak vefat eden kişinin fotoğraf, özgeçmiş ve video görüntülerine ulaşılmasını sağlıyor.

Huzur Mezar isimli firma, mezar taşlarına karekod sistemi uygulayarak vefat eden kişinin fotoğraf, özgeçmiş ve video görüntülerine ulaşılmasını sağlıyor. Firmanın ürettiği mezar taşları Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere 10 ülkeye ihraç ediliyor.

Huzur Mezar Kurucusu Aydın Bilen, AA muhabirine, 10 yıldır faaliyet gösteren bir firma olduklarını ve artık ihracat yapmaya başladıklarını söyledi.

İsviçre, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Yunanistan ve Bulgaristan'ın aralarında yer aldığı 10 Avrupa ülkesine mezar taşı ihracatı yaptıklarını belirten Bilen, "Döviz kurlarındaki oynaklıktan dolayı şu an ihracat zamanı. Döviz kurları tam buna uygun. Şu an tüm çalışmamızı üretimimizin yüzde 70-80'ini Avrupa'ya ihraç etme üzerine organize ediyoruz. En fazla talep Almanya'dan geliyor. Vefat eden gurbetçilerin Almanya'ya definleri artmaya başladı." dedi.

Bilen, Almanya'daki yüksek maliyetler nedeniyle de bu ülkeden yoğun talep gördüklerini ve oradaki maliyetin üçte biri fiyatına mezar taşı sattıklarını bildirdi.

Avrupa pazarında lojistik açısından da avantajları olduğuna dikkati çeken Bilen, bu bölgedeki mermerciler yanında bireysel olarak da siparişler aldıklarını dile getirdi. Bilen, "Bu avantajı kullanarak zaman içinde ihracatımızı tüm Avrupa'ya genişletmek istiyoruz. Mezar taşları demonte olarak her şeyi hazır vaziyette gidiyor. İstenirse lazer ve porselen fotoğraf ile fotoğraftan 3 boyutlu yüz kabartmasına kadar bütün imkanlarımız var. Uzun vadede planımız tasarımda öne çıkarak, Avrupa'nın bu alanda başkenti olmak." diye konuştu.

Bilen, dövizdeki artış nedeniyle Avrupa pazarında Çin ve Hindistan ile rekabet edebilir hale geldiklerini aktardı.

Teknolojiyi mezar taşına işledi Avrupaya ihraç etti

Mezar taşında "online sipariş" dönemi

Huzur Mezar olarak online sipariş de aldıklarını ifade eden Bilen, şöyle konuştu:

"Çok şaşırıyorlar ama olmayacak bir şey değil. Şu anda Türkiye'de 450-500 bayimizle Hakkari'den Edirne'ye geniş ağa sahibiz. Bu ağı, internet üzerine aktardık. Herhangi bir şehirden montaj dahil 150 farklı model internetten görülüp online olarak kredi kartına taksitle sipariş verilebilir. Muğla'da oturan bir müşterimiz, Tokat Zile'deki babasının mezarını yaptırabiliyor, oturduğu yerden internetten siparişini verebiliyor. Çoğu kişinin başka bir kente gidip mezar taşı yaptırma imkanı olmuyor. Bu sayede kişi hiç yerinden kalkmadan bütün sistem çalışıyor, mezarın montajı yapılıp tamamlanıyor." 

Teknolojiyi mezar taşına işledi Avrupaya ihraç etti

Karekodlu mezar taşı

Bilen, ürettikleri mezar taşlarında vefat eden kişinin bilgilerinin görülebildiği karekod sistemi olduğunu da anlatarak, "QR sistemi Türkiye'de çok yaygın kullanılmıyor. Biz bu sistemi mezara aktaralım dedik. Kişi vefat ediyor, torunu geliyor, dedesini hatırlamıyor veya görmek istiyor. Telefon ile mezar taşındaki karekod okutuluyor ve ölen kişinin hayat hikayesi, fotoğrafları ve videosu gibi ne görülsün isteniyorsa açılan sayfadan karşınıza çıkıyor. Açılan sayfanın 25 yıl garantili server hizmetini biz veriyoruz. Bu hizmetimiz bayağı da talep görüyor. Daha önceden yapılmış bir mezara da karekod ekleyebiliyoruz." dedi.

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