Teknolojinin Kadın Liderleri Yarışması’na başvuru tarihi uzatıldı
Türkiye’de teknoloji alanında başarı hikâyelerine imza atan kadınları ortaya çıkarmak için Microsoft Türkiye ve KAGİDER iş birliğiyle (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) 2016 yılında hayata geçirilen ve 2017 yılında Aydın Doğan Vakfı’nın da desteklemeye başladığı ‘Teknolojinin Kadın Liderleri’ yarışması için başvurular uzatıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya katılacak olan kadın girişimciler ve liderler 18 Mayıs 2018 tarihine kadar internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.
Teknoloji alanındaki başarı hikâyeleriyle tüm kadınlara ilham veren Teknolojinin Kadın Liderleri Yarışması’nın başvuruları 18 Mayıs’a kadar uzatıldı. Geleceği şekillendiren teknoloji sektöründe dünyayı güçlendirecek inovasyonlar üretilmesi konusunda cinsiyet eşitliğinin önemine inanan Microsoft ile girişimci kadınları ve kadın istihdamını destekleyen çalışmalarla kadınların ekonomik ve sosyal yaşamdaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan KAGİDER, “Teknoloji’nin Kadın Liderleri” yarışmasını üçüncü kez düzenliyor. Teknoloji alanında başarı hikâyelerine imza atan kadınları ortaya çıkarmak için düzenlenen yarışma, kız çocukların eğitim yoluyla güçlenmesine odaklanan Aydın Doğan Vakfı ile de destekleniyor.
Programa başvurular 9 ayrı kategoride yapılabiliyor. Kadın girişimciler ve liderler, 18 Mayıs 2018 tarihine kadar https://www.microsoft.com/turkey/teknolojininkadinliderleri/default.aspx sitesindeki formu doldurarak yarışmaya katılabilecek.
Girişimci kadınlar 9 ayrı kategoride yarışacak
Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması, ortaokul ve lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubundan kadınların katılımıyla birbirinden özel ve ilham verici başarı hikâyelerinin gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.
Geleceğin Teknoloji Yıldızı Adayı, Genç Teknoloji Yıldızı, Bilişimde Fark Yaratan Kadın Lider, Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi, Yılın Başarılı Kadın Yazılım Geliştiricisi, Yılın Başarılı Kadın CIO’su, Engelleri Aşan Kadın, Yılın Bilim Kadını ve bu yıl Yeni Teknolojilerle Fark Yaratan Kadın Lider kategorilerinin yer aldığı yarışmada ödüller, 18 Mayıs 2018 tarihinde Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleşecek olan tören ile sahiplerini bulacak.
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