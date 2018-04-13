Teknolojinin kadın liderleri Türkiye’yi geleceğe taşıyor
Türkiye’de teknoloji alanında başarı hikayeleri yaratan kadınları ortaya çıkarmak için yola Microsoft Türkiye ve KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) 2016 yılında hayata geçirdiği, 2017 yılında Aydın Doğan Vakfı’nın da desteklemeye başladığı ‘Teknolojinin Kadın Liderleri’ yarışması için başvurular başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya katılacak olan kadın girişimciler4 Mayıs 2018 tarihine kadar internet sitesinden başvuru da yapabilecek.
Geleceği inşaa eden teknoloji sektörünün dünyayı güçlendirecek inovasyonlar üretmesinde cinsiyet eşitliğinin önemli bir rolü olduğuna inanan Microsoft, kadın girişimciliği ve kadın istihdamını destekleyecek çalışmalarla kadının ekonomik ve sosyal yaşamdaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ve kız çocukların eğitim yoluyla güçlenmesini odak noktasına alan Aydın Doğan Vakfı işbirliğiyle teknoloji alanında başarı hikayesi yaratan kadınları ortaya çıkarmak için düzenlenen Teknoloji’nin Kadın Liderleri yarışması üçüncü kez gerçekleştiriyor. 2016’da başlayan Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması, başarı hikayeleriyle ilham veren kadınları bu yıl da desteklemeye devam ediyor.
Programa başvurular 9 ayrı kategoride yapılabiliyor. Kadın girişimci ve liderler, 4 Mayıs 2018 son başvuru tarihine kadar bu adresteki formu doldurarak yarışmaya katılabilecek.
Girişimci kadınlar 9 ayrı kategoride yarışacak
Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması, ortaokul ve lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubundan kadınların katılımıyla birbirinden özel başarı hikâyelerinin gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.
‘’Geleceğin Teknoloji Yıldızı Adayı, Genç Teknoloji Yıldızı, Bilişimde Fark Yaratan Kadın Lider, Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi, Yılın Başarılı Kadın Yazılım Geliştiricisi, Yılın Başarılı Kadın CIO’su, Engelleri Aşan Kadın, Yılın Bilim Kadını ve bu yıl Yeni Teknolojilerle Fark Yaratan Kadın Lider kategorilerinin yer aldığı yarışmada ödüller, 4 Mayıs 2018 tarihinde Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleşecek olan tören ile sahiplerini bulacak.
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