Teknolojinin kadın liderleri Türkiye’yi geleceğe taşıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
13.04.2018 - 21:43, Son Güncelleme:

Teknolojinin kadın liderleri Türkiye’yi geleceğe taşıyor

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Teknolojinin kadın liderleri Türkiye’yi geleceğe taşıyor

Türkiye’de teknoloji alanında başarı hikayeleri yaratan kadınları ortaya çıkarmak için yola Microsoft Türkiye ve KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) 2016 yılında hayata geçirdiği, 2017 yılında Aydın Doğan Vakfı’nın da desteklemeye başladığı ‘Teknolojinin Kadın Liderleri’ yarışması için başvurular başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya katılacak olan kadın girişimciler4 Mayıs 2018 tarihine kadar internet sitesinden başvuru da yapabilecek.

Geleceği inşaa eden teknoloji sektörünün dünyayı güçlendirecek inovasyonlar üretmesinde cinsiyet eşitliğinin önemli bir rolü olduğuna inanan Microsoft, kadın girişimciliği ve kadın istihdamını destekleyecek çalışmalarla kadının ekonomik ve sosyal yaşamdaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ve kız çocukların eğitim yoluyla güçlenmesini odak noktasına alan Aydın Doğan Vakfı işbirliğiyle teknoloji alanında başarı hikayesi yaratan kadınları ortaya çıkarmak için düzenlenen Teknoloji’nin Kadın Liderleri yarışması üçüncü kez gerçekleştiriyor. 2016’da başlayan Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması, başarı hikayeleriyle ilham veren kadınları bu yıl da desteklemeye devam ediyor.

Programa başvurular 9 ayrı kategoride yapılabiliyor. Kadın girişimci ve liderler, 4 Mayıs 2018 son başvuru tarihine kadar bu adresteki formu doldurarak yarışmaya katılabilecek.

Girişimci kadınlar 9 ayrı kategoride yarışacak

Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması, ortaokul ve lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubundan kadınların katılımıyla birbirinden özel başarı hikâyelerinin gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.

‘’Geleceğin Teknoloji Yıldızı Adayı, Genç Teknoloji Yıldızı, Bilişimde Fark Yaratan Kadın Lider, Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi, Yılın Başarılı Kadın Yazılım Geliştiricisi, Yılın Başarılı Kadın CIO’su, Engelleri Aşan Kadın, Yılın Bilim Kadını ve bu yıl Yeni Teknolojilerle Fark Yaratan Kadın Lider kategorilerinin yer aldığı yarışmada ödüller, 4 Mayıs 2018 tarihinde Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleşecek olan tören ile sahiplerini bulacak.

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