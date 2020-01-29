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Teknoloji
Haber Giriş: 29.01.2020 - 10:41,Son Güncelleme:/

Teknolojinin Kadın Liderleri Ödülleri’ne başvurular başladı

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Teknolojinin Kadın Liderleri Ödülleri’ne başvurular başladı

Türkiye’de teknoloji alanında başarı hikâyeleri yaratan kadınları ortaya çıkarmak için Microsoft’un 2016 yılından beri hayata geçirdiği ‘Teknolojinin Kadın Liderleri’ yarışmasının 2020 yılı başvuruları başladı. Yarışmaya katılmak isteyen kadın girişimciler farklı kategorilerle 28 Şubat’a kadar internet sitesinden başvuru yapabilecek.

Teknolojinin dünyayı geliştiren inovasyonlar üretmesinde cinsiyet eşitliğinin önemli bir rolü olduğuna inanan Microsoft Türkiye bu yıl Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasının dördüncüsünü düzenliyor. 2016’da başlayan yarışma, başarı hikâyeleriyle diğer kadınlara ilham veren projeleri destekliyor. Bu yıl, Wtech Teknolojide Kadın Derneği ve Kodluyoruz Derneği iş ortaklığıyla hayata geçirilen yarışma, Türkiye’nin dijital dönüşümünü güçlendiren teknoloji odaklı iş ve eğitim faaliyetlerinde bulunan tüm kadın girişimcilere açık.

Son başvuru 28 Şubat

Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması, ortaokul ve lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubundan kadınların katılımıyla birbirinden özel başarı hikâyelerinin gün yüzüne çıkmasını sağlıyor. Kadınların teknolojide daha fazla söz sahibi olmasını hedefleyen programa başvurular farklı kategoride yapılabiliyor. Başvurular Geleceğin Teknoloji Yıldızı Adayı, Genç Teknoloji Yıldızı, Bilişimde Fark Yaratan Kadın Lider, Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi, Yılın Başarılı Kadın Yazılım Geliştiricisi, Yılın Başarılı Kadın CIO’su, Engelleri Aşan Kadın, Yılın Bilim Kadını ve Yeni Teknolojilerle Fark Yaratan Kadın Lider gibi birçok kategoride değerlendiriliyor.

2020’ye projeleriyle damga vurmak isteyen kadın girişimciler ve liderler, 28 Şubat 2020 son başvuru tarihine kadar Microsoft Türkiye’nin web sitesinde yer alan bu formu doldurarak yarışmaya katılabilecek.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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