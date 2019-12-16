Teknolojik atıklar eğitime dönüşüyor

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Geçtiğimiz yıllarda TEGV ve TÜBİSAD iş birliğiyle yürütülen ‘’Atma Bağışla!’’ kampanyasıyla hem elektronik atıkların çevreye verdiği zarar azaltılarak sürdürülebilir çevre faaliyetleri desteklenmiş hem de 5000 çocuğun eğitimine katkı sağlanmıştı. Bu iyilik hareketini daha geniş kitlelere ulaştırarak daha büyük fayda sağlamak için Turkcell de çalışmalara dahil oldu ve ‘’Eğitime Dönüştür’’ kampanyası hayata geçti. Miyadını dolduran elektronik cihazlar artık Turkcell bayilerine yerleştirilen ‘tekno atık’ kutularına bırakılabiliyor, cihazların geri dönüşümüyle elde edilen gelir de Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanıyor. Türkiye genelinde büyük bir ilgi ve duyarlılıkla sahiplenilen bu kampanya ile daha fazla elektronik atığın ekonomiye kazandırılması ve yaratılan kaynaklarla daha fazla çocuğun nitelikli eğitimle buluşması hedefleniyor.

Gelelim bu kampanya kapsamında hangi ürünlerin ‘tekno atık’ olarak değerlendirildiği konusuna. Zaman zaman bu konuda kafa karışıklıkları yaşanabiliyor, bu sebeple biraz detay vermek akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldıracaktır. Masaüstü ve dizüstü tüm bilgisayarlar, tabletler, monitörler, televizyonlar, uydu alıcılar, cep telefonları, yazıcılar, oyun konsolları, radyolar, kulaklıklar, ses sistemleri, kumandalar, fotokopi makineleri, modemler, ütüler, fön makineleri, mutfak robotları, tüm elektronik küçük ev aletleri, her çeşit kablo ve adaptörler ‘tekno atık’ kapsamında değerlendiriliyor. Ancak buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalar, lazer yazıcı tonerleri, aküler ve piller maalesef geri dönüştürülebilen atıklar arasında yer almıyor.

Mutlaka sizin de ‘tekno atık’ olarak değerlendirilebilecek elektronik cihazlarınız vardır. Ne dersiniz, çöpe atmak yerine pırıl pırıl çocukların eğitimlerine katkı sağlayıp geleceklerini aydınlatmak, hatta dolaylı olarak hepimizin geleceğini aydınlatmak çok güzel olmaz mı? Bunu biraz düşünün ve etrafınızda, dolaplarınızda, çekmecelerinizde, bodrumlarınızda öylece duran elektronik atıkları bir kez daha gözden geçirin.

Söz konusu ‘’Eğitime Dönüştür’’ gibi proje ve kampanyaların gelecekte yapılacak benzer çalışmalar için örnek bir model olduğunu da söylemekte fayda var. Malum; hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelen elektronik cihazların sayısı hızla artarken, çevresel tahribatı azaltmak ve sürdürülebilir bir gelecek için geri dönüşüme katkı sağlamak her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bu konudaki bilinci artırmak için son dönemde ‘’Sıfır Atık’’ gibi devlet destekli kapsayıcı projelerin de hayata geçtiğini görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Günün sonunda hepimizin ortak bir motivasyonu var: Bizden sonraki nesillere, yaşanabilir bir dünya bırakmak. Hep birlikte, iyi niyetle, özveriyle mücadele edersek neden olmasın?





Şinasi Furkan AVCI

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