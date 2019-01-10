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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
DHA
10.01.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Teknolojiden gençler deneyim, orta yaşlılar yaşam kalitesi bekliyor

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Teknolojiden gençler deneyim, orta yaşlılar yaşam kalitesi bekliyor

CITE Research/Dassault Systèmes tarafından yapılan araştırmaya göre, 18-34 yaş arası tüketiciler, teknolojinin kendi kişisel ihtiyaçları ve zevklerine uyarlanmış deneyimler sunmasını bekliyor; 35 yaşın üzerindeki katılımcılar, teknolojik gelişmelerden öncelikle daha iyi bir yaşam kalitesi sunmasını bekliyor.

ABD’de 1,000 yetişkin ile yapılan anket, gelecekteki ev, ulaşım, sağlık ve perakende deneyimlerine yönelik tüketici beklentileri hakkında fikir veriyor. Buna göre, tüketicilerin, yüzde 71’i elektrikli araç kullanmayı beklerken, yüzde 51’i üst düzey bir hızlı ulaşım aracı olan hyperloop kullanmayı ve yüzde 40’ı sanal ev robotlarını kullanmayı bekliyor. Yüzde 73’ü evde uzaktan izlenen cihazları, yüzde 38’i hava taksisi ile seyahat etmeyi, yüzde 70’i tam bağlantılı akıllı ev sistemlerini bekliyor.

2030’un evi güvenli ve enerji açısından verimli olacak. Ankete katılanların yüzde 70’inden fazlası uzaktan izlenen cihazlar, ses özellikli yardımcılar ve tam bağlantılı akıllı ev sistemleri kullanacak. Yüzde kırk dokuzu sanal bir kişiselleştirilmiş ev yardımcısı veya robot kullanmayı bekliyor.

Ulaşım ve mobilitenin elektrikli ve bağlantılı olması, maliyetlerin azalması, seyahat süresinin kısalması, yol güvenliğinin ve yaşam kalitesinin gelişmesi bekleniyor. Ankete katılanların yüzde 70’inden fazlası hibrit veya tamamen elektrikli araçlar kullanmayı beklerken, yarısından fazlası Hyperloop ile seyahat etmeyi bekliyor. Yüzde 38’i hava taksisi kullanmayı bekliyor. Yüzde 75’inden fazlası navigasyon yolu optimizasyonu ve şehir kontrollü trafik düzenlemesi gibi kişiselleştirilmiş yolcu deneyimleri bekliyor ancak çoğu, bu hizmetlerin geliştirilmesi için kişisel bilgilerine erişim sağlanmasına izin vermeyi düşünmüyor.

Katılımcıların yüzde 80’inden fazlası, teknoloji sayesinde kişisel sağlıklarını daha kolay ve verimli bir şekilde kontrol edebilecekleri için hastalıkları önlemeyi ve daha uzun yaşamayı bekliyor; yüzde 83’ü davranışa veya beslenmeye, yüzde 81’i evde tedavi sağlayan cihazlara ve yüzde 80’i tam elektronik kayıt sistemlerine dayalı önleyici planların etkili olacağını düşünüyor.

Katılımcıların dörtte üçü evde teşhis uygulamaları, giyilebilir cihazlar ve özel yapım protez ortopedik cihazlar gibi teknolojilerin de etkili olacağını düşünüyor.

Fiziksel mağazalar ortadan kalkmıyor; ancak mağaza içi deneyim ödemeler ve mağaza içi teknolojilerin kullanımı etrafında gelişiyor. Perakendede, katılımcıların yüzde 84’ü alışverişi kolaylaştırmak için mobil ödemeleri ve her zaman/her yerde teslimattan faydalanmayı bekliyor; ancak yüzde 55’i, 2030’da alışverişin sadece sanal alışverişten ibaret olamayacağını düşünüyor.

Dassault Systèmes, Global İlişkiler, Pazarlama ve Endüstri Çözümleri Başkan Yardımcısı Florence Verzelen, tüketicilerin hayatlarının her alanında büyük değişiklik beklediklerini belirtti ve şöyle devam etti:

“2030’un şehrinde tüketici beklentileri üzerine yapılan bu anket, tüketicilerin tam anlamıyla yolunda giden gerçekler olarak algıladıklarıyla aldatıcı olanları karşılaştırmamızı sağladı.

“Düşüncelerine hızlı bir bakış, şirketlere neyi keşfetmeleri, geliştirmeleri ve hızlandırmalarıyla ilgili değerli geri bildirimler sunuyor.

“Kişisel girişimlerin tüm yenilikçiliğin ardındaki baskın tema olduğunu da doğruluyor.

“Dassault Systèmes, bu tüketicilerin beklentilerini karşılamak için endüstrilerin girişimlerini 3DEXPERIENCE platformu ile desteklemeye devam edecek.”

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