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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
20.03.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) kuruldu

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Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) kuruldu

Ocak ayı itibariyle 70 bireysel ve kurumsal kurucu üyesinin desteğiyle faaliyete geçen Teknolojide Kadın Derneği (Wtech)’nin lansmanı kurucu üyeleri, iş ve akademi dünyasından katılımcılarla 19 Mart günü Swissotel The Bosphorus’da gerçekleştirildi.

Kurucu Başkanlığını 360+ Medya Kurucu Ajans Başkanı Zehra Öney’in yaptığı, Mentoro Platform Ortağı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş’ın Eş Başkanı olduğu Derneğin açılışında kuruluş hikayesi, amaç ve hedefleri, çarpıcı sektör rakamları paylaşıldı.

Derneğin Kurucu Başkanı Zehra Öney açılış konuşmasında “Beni buraya getiren hayat yolculuğum aslında Teknolojide Kadın’ın örnek bir hikayesi. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlemesine ve evrimleşmesine denk gelen bir jenerasyonun çocuğuyum. İş hayatına girdiğim dönem itibariyle sürekli bir değişim ve dönüşüm yaşadım Ama ben bu yolculuğumda Kadın olarak kendimi hep yalnız hissettim. “Teknoloji erkek işidir” şeklindeki kodlanmamızın ve bu alanda erkeklerin sayıca üstünlüğünün bunun en önemli nedeni. İşte bu çeşitsizliği ve kadınlardaki motivasyon kaybını ortadan kaldırarak teknoloji ve insanın gücünü tam olarak kullanmak asıl hedefimiz. Kadın odağında çalışmanın gücüne inanıyorum, Türkiye’nin en büyük gücü çalışkan, duygusal zekası yüksek Kadınlarıdır bu gücü teknoloji ile ne kadar bütünleştirir yoğunlaştırırsak Türkiye’nin o kadar ileri gideceğine inanıyorum. Yetenek yönetimi çalışmalarımızda kadınlar kadar erkekleri de %20 kota ile desteklemeyi istediğimizi özellikle belirtmek isterim“ dedi.

Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) kuruldu

Dernek Eş Başkanı Selen Kocabaş da gerçekleştirdiği konuşmada derneğe katılış sürecinden bahsederek “Küresel ekonomide gelişim ve kalkınma STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik + sanat) ile mümkün.Teknoloji ve dijitalleşme ekonomiyi dönüştürüyor. STEM alanında okuyan ve çalışan kadının desteklenmesi ve iş hayatında karar alma mekanizmaları içerisinde yer alması ülkemiz ve global dünya için en büyük fırsat. Bu nedenle biz Wtech olarak STEM ve kadına odaklanarak çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki, 2023 yılı için Türkiye’de yaklaşık 34 milyon toplam istihdamın yaklaşık 3.5 milyonunun STEM istihdamı olacağı, bu ihtiyacın karşılanmasında lisans ve yüksek lisans mezunları esas alındığında yaklaşık %31 açık olacağı öngörülmektedir. %31 dediğimiz rakam çok önemli bir oran. Bu açığı kapatmamız, şu anki fırsat eşitsizliği ile mümkün değil. O nedenle kadınlar fırsat, top yekün STK’lar olarak, İş dünyası, Kamu ve Akademi hep birlikte bir bütün içerisinde ve birbirimizin değer yaratımına destek vererek önemli bir mesela haline getirmemiz ve bu taraftaki kadın güçlenmesine odaklanmamız gerekiyor. Resimin içine STEM mezunu kadınlarımızın katılması şart. İnovasyon ve yaratıcılığın temelini oluşturan STEM. Kalkınma ve büyüme de STEM ile olacak.” dedi.

Kurucu Başkan Zehra Öney ve Eş Başkan Selen Kocabaş’ın teknoloji sektöründe kadın oranları, derneğin bu alandaki planları ve projeleri hakkında görüşlerini paylaştıkları bir panel oturumu gerçekleştirildi.

Panel de Zehra Öney çarpıcı araştırma sonuçlarını da paylaşarak “Honeypot Teknoloji Endeksi 2018 raporunda, OECD ve AB'den 41 ülkeyi kapsayan araştırmanın bizim açımızdan en kıymetli sonucu; STEM bölümlerinden mezun olan kız öğrenci oranının 37.11 ile en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olması. Ama teknoloji sektörüne baktığımızda Türkiye de kadın istihdamı %9.91 oranında. Wtech olarak teknoloji araçtır, yaratan insan amaçtır diyoruz. Teknolojiyi yaratan da insandır. Teknolojiyi yaratmayı öğrenelim, teşvik edelim, kadınlarımızı bu yolda motive edelim. Dedi.

Etkinliğe katılan 220 den fazla Teknoloji, lokal global şirketlerin üst düzey temsilcileri teknoloji ve toplum kavramının öneminden ve kadınların bu alanda çeşitlenmesi ile ülke ekonosisinin küresel rekabetin güçleneceğinden bahsettiler. Katılımcılar renkli anlar da yaşadılar. Panel öncesi sahne alan Soprano Ekin Naz Kaptan performansıyla izleyicileri etkiledi. Ayrıca, etkinlik alanındaki teknolojik oyuncaklar sayesinde davetliler teknolojik deneyimler edindiler ve keyifli vakit geçirdiler.

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