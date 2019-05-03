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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.05.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Teknolojide Kadın Derneği 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

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Teknolojide Kadın Derneği 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Ocak ayı itibariyle faaliyetlerine başlayarak bilim ve teknoloji dünyasında kadının kendi potansiyelini keşfetmesi ve fırsat eşitliğini sağlayarak toplumsal kalkınmayı destekleyici çalışmalar yapmayı amaç edinen Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Teknolojide kadın çeşitliliğini arttırmak için STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında okuyan genç kızları ve teknoloji sektöründe çalışan kadınları destekleyen, teknolojiyle kadın arasındaki bağı güçlendirerek akıllı teknoloji toplumu yaratma hedefiyle çalışan Teknolojide Kadın Derneği’nin 1. Olağan Genel Kurulu, 3 Mayıs Cuma günü StartersHub’da tam katılım ile yapıldı. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Derneğin Kurucu Başkanı Zehra Öney seçildi.

Divan heyetinin belirlenmesiyle başlanan toplantıda 3 yıl görev yapacak olan Yönetim Kurulu, Etik Kurul, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri oy birliğiyle belirlendi ve kabul edildi. Dernek Kurucu Başkanı Zehra Öney kuruluş itibariyle yapılan çalışmalar ile ilgili üyelere bilgi aktardı.

Zehra Öney yaptığı açılış konuşmasında “Teknoloji erkek işidir algısını yıkıp kadınların da bu sektörde aktif rol alması için çalışacağız” dedi ve ekledi;

Öney, “41 ülkede yapılan araştırmadan elde edilen verilere göre (OECD ve AB), STEM bölümlerinden mezun olan kız öğrenci oranının 37.11 ile en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir. Fakat teknoloji sektörüne baktığımızda Türkiye’de kadın istihdam oranı %9.91dir. Bizler, Türkiye’nin her yerinden kız çocuklarımızın, genç kızlarımızın ve kadınlarımızın teknolojiyle entegre olması ve bu alanda kariyer ve gelecek sahibi olabilmeleri için 89 kurumsal ve bireysel üyelerimizle el ele çalışıp, teknolojide kadın istihdam rakamını yükseltmeyi hedefliyoruz. Daha ilk yıldan 20 öğrenciye burs imkanı sağlamak, Online Eğitim Platformu ve yapılacak etkinlikler ile Üniversitelerde STEM yeteneklerini yakalamak ve İstanbul’dan başlayıp, tüm Anadolu’ya yayılarak Üniversitelerde Wtech platformlarını kurmak için çalışacağız. Bugün seçilen güçlü yönetim ekibi ile Türkiye başta olmak üzere, tüm dünyaya yayılarak, öncelikle de Londra, Dubai, San Francisco, NYC’de temsilcilerimizi aktif hale getirerek, global etki yaratma arzusu ve vizyonu ile yola çıkıyoruz.” dedi.

Derneğin Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı: Zehra Öney (360+ Media Interactive), Selen Kocabaş (Mentoro), Benay Bakışkan (Arçelik Pazarlarma), Burcu Civelek Yüce (Akbank), Cemal Akar (Tempo Çağrı Merkezi), Çiğdem Kayalı (Microsoft), Dilek Duman (Denizbank), Ebru Özdemir (Limak Holding), Emre Alaman (HP), İsmail Esin (Esin Avukatlık Ortaklığı), Kerim Tatlıcı (Migros), Mehmet Nane (Pegasus) Meltem Bakiler Şahin (Vodafone), Nevzat Aydın (Yemeksepeti) Öget Kantarcı (GittiGdiyor), Tansu Yeğen (UiPath), Volkan Biçer (Adcolony), Ziya Erdem (EnerjiSA).

Derneğin Etik Kurulu’na Başak Purut (Ekşi Teknoloji), Burcu Bıçakçı (Egon Zehnder), Çiğdem Ayözger Öngün (SRP Legal), Esra Şengülen Ünsür (IDA), Gonca Karakaş (Effect), Gülara Tırpançeker (Tekimed), Hakan Öker (TAV), Mustafa Kılıçaslan (Mentoro), Müge Kolat (İmaj), Sitare Sezgin (Aköde); Denetim Kurulu’na, Erdem Tolon (Kantar Medya) Haluk Yalçın (PwC), Özlem Kalkan (Sabancı Dx), Pelin Kocaalp (Hill & Knowlton), Rana Tülün Yazıcı (Dress Best Uniforms), Yeşim Güra (Draeger) isimleri seçildi.

Derneğin Danışma Kurulu’na ise, Ahmet Dördüncü (Akkök Holding), Aslı Yetkin Karagül (Castrol), Ayşegül Aydın (Heidrick & Struggles), Barış Öney (Globalturk Capital), Barış Özistek (Netmarble), Bülent Hiçsönmez (Google), Derya Matraş (Facebook), Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan (Oxford Üniversitesi CRIC Merkezi, Üsküdar Üniversitesi), Ebru Dorman (MV Holding), Emin Hitay (Hitay Holding), Erman Karaca (TÜBİSAD), Fügen Toksü (Toksü ve Chase), Hakan Ateş (Denizbank), Hasan Aslanoba (Aslanoba Capital), Murat Kansu (Microsoft), Murat Kolbaşı (Arzum), Murat Yeşildere (Egon Zehnder), Neslihan Olcay (Wavemaker), Süreyya Ciliv (System Capital), Zeynep Dereli (Tink) isimleri seçildi.

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