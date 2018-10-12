Teknolojide "artırılmış gerçeklik" devri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTeknolojide "artırılmış gerçeklik" devri
GeriTeknoloji Teknolojide "artırılmış gerçeklik" devri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
12.10.2018 - 13:28, Son Güncelleme:

Teknolojide "artırılmış gerçeklik" devri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknolojide "artırılmış gerçeklik" devri

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "artırılmış gerçeklik" teknolojisinin sosyal medyadan cerrahi prosedürlere kadar pek çok alanda kullanılabileceğini belirterek, "Sanal gerçeklik, kullanıcısının yerini değiştirebilir yani bizi başka diyarlara götürebilir. Artırılmış gerçeklik ise bizim gerçeğimizi alır ve ona bir şeyler ekler." dedi.

Sayan, Havelsan tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen "Artırılmış Gerçeklik" konulu "Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, dijital dönüşümün tüm dünyada milli güvenlikten ekonomiye, çevreden şehirciliğe kadar hem devletlerin hem de 7'den 70'e herkesin günlük hayatını her alanda derinden etkilemeye başladığını söyledi.

Artırılmış gerçekliği, "İçinde yaşanan çevrenin ve içindekilerin, bir araç vasıtasıyla elde edilen canlı veya dolaylı fiziksel görüntü ve/veya bilgilerle bir araya getirilerek bir amaç için zenginleştirilmesi" olarak tanımlayan Sayan, "Başka bir deyişle, artırılmış gerçeklik cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak, sanal nesnelerin, gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesi olarak da tanımlanabilir." diye konuştu.

Sanal gerçeklik ile artırılmış gerçeklik arasındaki farka dikkati çeken Sayan, şöyle devam etti: 

"Sanal gerçeklik olduğumuz yeri karartır ve varlığımızı başka bir yere taşır. Kendimizi Everest Dağı'nın zirvesinde bile bulabiliriz. Artırılmış gerçeklik ise bizim gerçeğimizi alır ve ona bir şeyler ekler. Bizi herhangi bir yere taşımaz, sadece şimdiki halimizi sanal gerçekliktekine benzer gereçlerle zenginleştirir."

Artırılmış gerçeklik teknolojisinin sosyal medya filtrelerinden cerrahi prosedürlere kadar pek çok uygulamada kullanılabileceğine işaret eden Sayan, bu teknolojinin görme, duyma ve hissetme yetilerini kat kat iyileştirerek yeni bir deneyimi geniş kitlelere sunma potansiyelini barındırdığını anlattı. 

Sayan, okullarda kullanılmak üzere öğrencilerin sosyal sorumluluk ve araştırma yeteneklerini geliştirici bir oyunlaştırma projesi üzerinde de çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

"Artırılmış gerçeklik gelecekte önemli gelir kaynağı olacak"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da dünya genelinde artırılmış gerçeklik konusunda rekabet olduğuna işaret ederek, artırılmış gerçeklik uygulamalarının yakın gelecekte önemli bir gelir kaynağı haline gelmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Dünya genelinde teknoloji firmalarının artırılmış gerçeklik konusunda rekabet halinde olduklarını belirten Karagözoğlu, eğitim, sosyal medya, ticaret, üretim ve özellikle oyun ve eğlence gibi pek çok sektörde bu teknolojinin kullanıldığını ifade etti. 

Karagözoğlu, 2022'de artırılmış gerçeklik uygulamalarına ilişkin aylık tekil kullanıcı sayısının 1,8 milyara ulaşacağının, elde edilecek gelirin ise yıllık 93 milyar lira seviyesini bulacağının öngörüldüğünü dile getirdi. 

Artırılmış gerçeklikte kullanıcıların gerçek görüntü ortamına dijital görüntüler ve grafikler eklenmesi yoluyla etkileşim sağlandığını anlatan Karagözoğlu, sanal gerçeklik uygulamalarında ise tamamen bilgisayar ortamında üretilen ve işlenen görüntülerin sanal bir ortamda sunulduğunu bildirdi. 

Bu teknolojilerin özellikle eğlence sektörüne yeni bir boyut kazandırdığına dikkati çeken Karagözoğlu, "Yine sanal gerçekliğin eğitime uyarlanmasıyla öğrenme süreci daha eğlenceli ve çok daha etkileyici olabilmektedir. Bununla birlikte yerinde öğrenmenin yanı sıra ortamdan bağımsız şekilde yeni eğitim öğretim senaryoları hazırlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Karagözoğlu, 5G'nin devreye girmesiyle artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik cihazları kablo bağımlılığından kurtulacağından, bu alana yönelik talebin artacağını söyledi. 

"Teknoloji gelişimine katkı sağlamak istiyoruz"

Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da kuruluşun TSK Güçlendirme Vakfı şirketi olduğunu anımsatarak, misyonlarının Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere devletin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlamak olduğunu bildirdi.

Teknolojinin çok hızlı geliştiğine işaret eden Atalay, bu konuda birçok kuruluşla ve üniversiteyle iş birliği yaparak ortak projeler ürettiklerini söyledi. 

Atalay, özgün teknolojiler de geliştirmek istediklerini, amaçlarının teknolojiyi konuşur hale getirmek olduğunu vurgulayarak, yaptıkları etkinliklerle teknoloji gündemi oluşturacaklarını ve sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

WhatsApp sohbetlerinizi yedeklerken tuzağa düşmeyin

Samsung'tan dört kameralı telefon: Galaxy A9

Google Translate'in dil desteği genişliyor

Üç kameralı telefon: İşte karşınızda Galaxy A7!