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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.07.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Teknoloji üreticilerine özel çağrı

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Teknoloji üreticilerine özel çağrı

Şirketler ve teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren program kapsamında Brisa, özel bir çağrı ile araç sahiplerinin lastik seçimi süreçleri için daha hızlı, esnek ve kolay bir çözüm sunabilecek iş ortakları arıyor. Bu doğrultuda teknoloji altyapısı geliştirebilecek kurumlar başvurularını 26 Temmuz 2019 tarihine dek TÜSİAD SD2 web sitesinden yapabilecek.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, TÜSİAD SD2 programı kapsamında teknoloji üreticilerine özel bir çağrı yapıyor. ‘Görüntü İşleme Teknolojisi Kullanarak Dijital Lastik Asistanı Tasarımı’ adlı çağrı ile teknoloji üreticilerini araç sahiplerinin en doğru lastiği saniyeler içinde bulmalarına olanak tanıyacak çözümleri geliştirmeye davet ediyor. 

Brisa’nın da dahil olduğu 18 şirketin açtığı çağrılar kapsamında çalışan prototipi olan, mikro, küçük ve orta ölçekli tüm teknoloji tedarikçileri, programa başvurabilecek. Son başvuru tarihi ise 26 Temmuz 2019. 

TÜSİAD SD2 programı ile hem sektöre hem de ülkedeki gelişime sundukları katkıyı artırmayı hedeflediklerini dile getiren Brisa Pazar Geliştirme ve Kalite Güvenirliği Direktörü Bahadır Olkun; "Şirketimiz, TÜSİAD SD2 programı ile sunduğu hizmetleri derinleştirmeye ve Türkiye’nin teknoloji ile katma değer yaratma kabiliyetinin artmasına destek sunmayı planlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen programın teknoloji odaklı güçlü bir ekosistem kurmaya hizmet edeceğine inanıyoruz. Açtığımız çağrı ise sürücülerin en temel ihtiyaçlarından biri olan araca uygun lastik tipi ve ölçülerinin bulunmasında hızlı, kolay ve esnek bir çözüm sunmayı gerektiriyor. Bugün gerek yerel tüketici araştırmalarımız gerek ortağımız Bridgestone’un dünya çapındaki deneyimi ile biliyoruz ki tüketiciler ihtiyaçlarına %100 yanıt veren lastikleri hızlı ve kolay bir şekilde seçebilmek istiyor." dedi. 

Şirket, TÜSİAD SD2 çağrısı ile araç sahiplerinin fiziki veya online bir araştırma sürecine gerek kalmadan, saniyeler içerisinde en uygun lastiği bulmalarına olanak sağlayacak teknoloji altyapısını geliştirmeyi hedefliyor. Şirket böylece sektörde yeni bir ilke imza atarak lastik satın alım sürecini kolaylaştıracak.

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