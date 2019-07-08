Teknoloji üreticilerine özel çağrı
Şirketler ve teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren program kapsamında Brisa, özel bir çağrı ile araç sahiplerinin lastik seçimi süreçleri için daha hızlı, esnek ve kolay bir çözüm sunabilecek iş ortakları arıyor. Bu doğrultuda teknoloji altyapısı geliştirebilecek kurumlar başvurularını 26 Temmuz 2019 tarihine dek TÜSİAD SD2 web sitesinden yapabilecek.
Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, TÜSİAD SD2 programı kapsamında teknoloji üreticilerine özel bir çağrı yapıyor. ‘Görüntü İşleme Teknolojisi Kullanarak Dijital Lastik Asistanı Tasarımı’ adlı çağrı ile teknoloji üreticilerini araç sahiplerinin en doğru lastiği saniyeler içinde bulmalarına olanak tanıyacak çözümleri geliştirmeye davet ediyor.
Brisa’nın da dahil olduğu 18 şirketin açtığı çağrılar kapsamında çalışan prototipi olan, mikro, küçük ve orta ölçekli tüm teknoloji tedarikçileri, programa başvurabilecek. Son başvuru tarihi ise 26 Temmuz 2019.
TÜSİAD SD2 programı ile hem sektöre hem de ülkedeki gelişime sundukları katkıyı artırmayı hedeflediklerini dile getiren Brisa Pazar Geliştirme ve Kalite Güvenirliği Direktörü Bahadır Olkun; "Şirketimiz, TÜSİAD SD2 programı ile sunduğu hizmetleri derinleştirmeye ve Türkiye’nin teknoloji ile katma değer yaratma kabiliyetinin artmasına destek sunmayı planlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen programın teknoloji odaklı güçlü bir ekosistem kurmaya hizmet edeceğine inanıyoruz. Açtığımız çağrı ise sürücülerin en temel ihtiyaçlarından biri olan araca uygun lastik tipi ve ölçülerinin bulunmasında hızlı, kolay ve esnek bir çözüm sunmayı gerektiriyor. Bugün gerek yerel tüketici araştırmalarımız gerek ortağımız Bridgestone’un dünya çapındaki deneyimi ile biliyoruz ki tüketiciler ihtiyaçlarına %100 yanıt veren lastikleri hızlı ve kolay bir şekilde seçebilmek istiyor." dedi.
Şirket, TÜSİAD SD2 çağrısı ile araç sahiplerinin fiziki veya online bir araştırma sürecine gerek kalmadan, saniyeler içerisinde en uygun lastiği bulmalarına olanak sağlayacak teknoloji altyapısını geliştirmeyi hedefliyor. Şirket böylece sektörde yeni bir ilke imza atarak lastik satın alım sürecini kolaylaştıracak.
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