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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
11.09.2019 - 03:59, Son Güncelleme:

Teknoloji tabanlı kalkınmanın kalbi Bilişim Vadisi'nde atacak

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Teknoloji tabanlı kalkınmanın kalbi Bilişim Vadisi'nde atacak

Yenilikçi ve teknoloji tabanlı kalkınmanın en önemli merkezi olması beklenen ve Kocaeli'de 3 milyon metrekarelik alanda 5 etap olarak planlanan Bilişim Vadisi'nin birinci etap inşaatı tamamlandı.

"Milli teknoloji" hamlesinin bilişim ayağında kaldıraç rolü üstlenen ve Osmangazi Köprüsü'nün yanındaki alanda 5 etap olarak planlanan Bilişim Vadisi'nde ilk etabın birinci kısmı büyük ölçüde dolarken ikinci kısım için de firmalardan başvurular alınmaya başlandı.

Türkiye'nin "ilk ve en büyük tematik teknoparkı" özelliği taşıyan Bilişim Vadisi'nin birinci etabı yüzde 100 doluluğa ulaştığında, bölgede istihdamın 10 bine yükselmesi bekleniyor.

Bilişim teknolojileri, elektronik, telekomünikasyon, yazılım ve robotik gibi sektörlerde Ar-Ge yapan firmalara ev sahipliği yapacak Bilişim Vadisi, tüm etaplar tamamlandığında 100 bin kişilik nitelikli istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, yaptığı açıklamada, 5 etap olarak planlanan bölgenin 3 milyon metrekare alan üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Teknoloji tabanlı kalkınmanın kalbi Bilişim Vadisinde atacak

Lokasyon olarak Osmangazi Köprüsü'nün hemen yanında yer aldıklarını belirten İbrahimcioğlu, "Köprüden önce son çıkış" şeklinde bir sloganları olduğunu, bunun aslında Türkiye'nin teknoloji çalışmaları içerisinde de bir mottoyu ifade ettiğini dile getirdi.

İbrahimcioğlu, Mart 2018'de faaliyete geçen Bilişim Vadisi'nin kısa zamanda ciddi yol aldığını belirterek 61 firmaya ev sahipliği yapan, 700'e yakın personelin çalıştığı bir ortam haline geldiklerini anlattı.

Birinci etap tamamlandı

Halihazırda birinci etabın inşasını tamamladıklarını dile getiren İbrahimcioğlu, "Bunun da geçici kabulüne başladık hatta kiralamalarını da yapmaya başladık. Toplamda 200 bin metrekare kapalı alana sahip olan birinci etabı bitirmiş olduk." diye konuştu.

Birinci etabın kendi içinde iki kısımdan oluştuğunu aktaran İbrahimcioğlu, "Birinci kısımdaki kiralamalarda yüzde 75 doluluğa geldik, ikinci kısımdaki kiralamalarımız da yeni başladığı için henüz yüzde 15'ler seviyesinde. Toplama baktığımızda birinci etapta yüzde 40 doluluk oranındayız." ifadelerini kullandı.

"İhracat hedefimiz 8 milyar dolar"

İbrahimcioğlu, birinci etapta altyapı olarak yaklaşık 10 bine yakın insanın çalışabileceği bir istihdam alanı oluşturduklarını vurgulayarak, Bilişim Vadisi tüm etaplarıyla faaliyete geçtiğinde 100 bin Ar-Ge personelinin çalıştığı bir yapının meydana çıkacağını kaydetti.

Bilişim Vadisi'nin istihdam ve ihracat hedeflerine değinen İbrahimcioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Türkiye'deki teknoparklar 4,1 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmış durumda. 84 teknoparktaki 5 bin firmada 55 bin kişi çalışıyor. Hedefimiz, tüm etaplar bittiğinde 100 bin Ar-Ge personelini sadece Bilişim Vadisi'nde istihdam etmek. 55 bin kişi, 4 milyar dolar ihracat yapıyorsa demek ki bizim ihracat hedefimiz 8 milyar dolar. Bu tabii bugünkü şartlara göre ortaya çıkan rakam, biz çok daha fazlasını hedefliyoruz."

"Bilişim Vadisi'nde firmalar için ciddi avantajlar var"

İbrahimcioğlu, teknoloji firmalarını Bilişim Vadisi'ne beklediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Firmalarımızın buradaki iyi altyapıyı, uygun koşullarda kullanarak çalışmalarını arttırmalarını istiyoruz. Buranın oturmuş ciddi bir fiziksel sermayesi ve altyapısı var. Bu altyapıya rağmen rekabet edilebilir kiralama koşulları var. Artı bölgedeki beyaz yakalı ve üniversiteli ortalamasına baktığımızda ciddi manada teknik personel havuzu var. Bölgenin ciddi bir sanayi gücü var. Ulaşım arterleri açısından değerlendirdiğimizde; 40 dakikada Bursa'ya, 45 dakikada İstanbul Havalimanı'na gidilen, denize kıyısı ve limanı olan bir bölgeyiz. Bunların hepsi firmalar için ciddi bir avantaj."

Kocaeli'de yer alan Bilişim Vadisi'nin sanayinin dijitalleşmesi bakımından önemli bir konuma sahip olduğuna işaret eden İbrahimcioğlu, "Bilişim Vadisi sanayiyi dijitalleştirecek, bölgenin tam ortasında inanılmaz büyüklükte fiziksel sermayeye sahip. Sanayinin dijitalleşmesinde robotik, mobilite, yazılımı, dolayısıyla bilişimi konuşuyoruz. Bu manada Bilişim Vadisi buradaki firmalarıyla çift yönlü teknoloji transferi yapacak. Bölgenin sanayisine katkı sunacak yazılımları geliştirecek." diye konuştu.

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