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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
18.07.2018 - 06:42, Son Güncelleme:

Teknoloji sembollerinin gizli anlamları neler?

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Teknoloji sembollerinin gizli anlamları neler?

Akıllı telefonlardan televizyonlara ve yeni nesil elektronik yardımcılara kadar pek çok teknolojik cihazda on yıllardır kullanılan sembollerin gizli anlamlarını biliyor musunuz?

Elektronik postalarda kullanılan '@' işaretinden, Bluetooth özelliğinin sembolüne kadar teknoloji dünyasının tanıdık sembollerinin anlamlarını derledik:

USB:

İlk olarak 1996'da ortaya çıkan ve veri aktarmada kullanılan en yaygın bağlantı yöntemi haline gelen USB, İngilizce 'Universal Serial Bus'ın (Evrensel Seri Yolu) kısaltması. Sembolü ise üçe yola ayrılan bir hat. Her bir hattın ucunda farklı bir şekil var: Daire, ok ve kare.

Teknoloji sembollerinin gizli anlamları neler

USB sembolü aslında Yunan mitolojisindeki denizler tanrısı Poseidon'un üç dişli mızrağına bir gönderme. Mızrağın her bir dişinin ucundaki farklı işaret ise USB teknolojisinin farklı cihazları birbirine bağlayabilme özelliğini simgeliyor.

Bluetooth:

Cep telefonlarında sıklıkla kullanılan Bluetooth özelliği, kablosuz bağlantıda standart uygulama haline gelmiş durumda. Sembolün kökleri ise Vikinglere dayanıyor.

Teknoloji sembollerinin gizli anlamları neler

10'uncu yüzyılda Danimarka ve Norveç kralı olarak hüküm süren Mavi diş (İngilizce Bluetooth) Birinci Harald, İskandinavya'yı birleştiren kral olarak biliniyor. Bluetooth teknolojisinin de aynı Birinci Harald gibi birleştirici bir özelliği olduğundan, Viking kralından esinlendiği ifade ediliyor.

Teknoloji sembollerinin gizli anlamları neler
10. yüzyılda hüküm süren Harald Mavidiş (Bluetooth), Danimarka ve Norveçi birleştiren kral olarak kabul ediliyor. 

Bluetooth logosu da, Birinci Harald'ın isim ve lakabının baş harflerinin runik yazılışının bir birleşimi.

Açma/Kapama düğmesi:

Çember içinden geçen çubuk sembolü 1970'li yıllardan bu yana geliştirilen elektronik cihazlarda kullanılıyor. Bir elektronik cihazı elinize aldığınızda genellikle bastığınız bu ilk düğmenin sembolü aslında iki farklı sembolün bir birleşimi.

Teknoloji sembollerinin gizli anlamları neler

Açma sembolü dik çubuk 1'i biner koddaki 1'i temsil ediyor. Kapatma sembolü olan çember ise yine biner kodun diğer değişkeni olan '0'ı simgeliyor. İki sembolün 1973'te birleştirilmesiyle güç düğmesinin sembolü elde edilmiş.

Duraklatma düğmesi:

İki dik çubuktan oluşan duraklatma düğmesi de yine en yaygın elektronik cihaz sembolleri arasında. Uzun yıllardır kullanılan bu sembol de ilhamını müzikten alıyor. Nota yazımında 'caesura' sembolü, çapraz-paralel iki çizgiyle müzikte duraklamayı ifade ediyor.

Teknoloji sembollerinin gizli anlamları neler


Video ya da müzik oynatan cihazlarda da bu iki paralel çizgi kullanılıyor. Tek fark ise çizgilerin çapraz değil, dikine olması.

Numara sembolü:

Sosyal medya platformu Twitter'la birlikte popülaritesi artan bir diğer sembol ise '#', yani numara sembolü.

Bu sembolün kökleri antik Roma'ya kadar dayanıyor.

Ağırlık ölçü birimi olan 'Libra Pondo' Roma'da ℔ sembolüyle kısaltılıyordu. Yani aslında 'Libra' ve 'Pondo' kelimelerinin baş harflerinin yan yan gelmesiyle oluşan bir sembol. 'l' harfinin 1 rakamıyla karışmaması için üstten yatay bir çizgi çekildiği sanılıyor.

Teknoloji sembollerinin gizli anlamları neler

19. yüzyılda bu sembol sadeleştirilerek iki çapraz paralel ve iki yatay paralel çizgiyle oluşturulan # sembolüne dönüştürülüyor. İlerleyen dönemde # sembolü, muhasebede 'numara' anlamına gelecek şekilde kullanılıyor.

Twitter ile birlikteyse Hashtag, yani etiketlerin başına geliyor.

@ sembolü:

Ağırlık sembolü olarak ortaya çıkan bir diğer sembol de elektronik postaların vazgeçilmezi '@' işareti.

İlk olarak 16. yüzyılda İspanya'da bir ağırlık ölçü birimi olan Arroba'nın kısaltması olarak kullanıma giren sembolü, o dönemden kalma ticari yazışma ve tüccar kayıtlarında görmek mümkün.

Teknoloji sembollerinin gizli anlamları neler

Sembol daha sonra yer bildirimi olarak görev görmeye başlamış.

Elektronik postalarda da '@' sembolü adresin bulunduğu servis sağlayıcıya işaret ediyor.

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