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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.11.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Teknoloji markalarını buluşturacak Fast 50 için başvurular devam ediyor

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Teknoloji markalarını buluşturacak Fast 50 için başvurular devam ediyor
Fotoğraf: iStock

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye, bu yıl da en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu yıl, Facebook’un program ortaklığı ile 14’üncüsü düzenlenen program için başvurular 13 Aralık 2019 tarihine kadar devam ediyor.

Deloitte’un dünya çapında yürüttüğü Deloitte Teknoloji Fast 50 programının Türkiye ayağı için başvurular başladı. Bu yıl, Facebook’un iş birliği ile 14’üncüsü düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50, her yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji dünyasının son 4 yılda en hızlı büyüyen başarılı teknoloji şirketlerini belirleyecek. Teknoloji şirketlerine markalarını uluslararası platforma taşıma fırsatı sunan program için başvurular 13 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

Geride bırakılan 13 yılda programda, en hızlı büyüyenler listesinde Biotekno ve Logic Bilişim şirketleri sırasıyla 2009 ve 2011 yıllarında ‘Deloitte Teknoloji Fast 500 EMEA’da birinci olurken, geçtiğimiz 2018 programında ise EMFA Yazılım Danışmanlık yerel kur kategorisinde ipi göğüsledi. 2018 yılında Türkiye’den 24 şirket ‘Deloitte Teknoloji Fast 500 EMEA’ listesine girerek marka algılarını uluslararası seviyeye taşıdı.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji ödül programlarından olan Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye’nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Programa;

• En az 4 yıldır faaliyet gösteren teknoloji şirketleri

• Kendi teknolojisini üreten, problem çözmede ileri teknolojiyi kullanan ve teknoloji konusunda AR-GE tarafında ciddi yatırımlarda bulunan şirketler

• Türkiye bazlı ve genel merkezi de Türkiye’de yer alan şirketler

• Faaliyet geliri son 4 yıl içinde ilk yıl en az 50.000 Euro, son yıl ise en az 1.000.000 Euro olan şirketler başvurabilecek ve programın uluslararası ayağı olan ‘Teknoloji Fast 500 EMEA’ programına katılmaya hak kazanacak.

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