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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.11.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Teknoloji girişimlerine 100 milyon liralık destek

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Teknoloji girişimlerine 100 milyon liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yönelik 100 milyon lira bütçeli Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR) kapsamında, 23 kuruluşun katıldığı 10 fonun destekleneceğini bildirdi. Bakan Mustafa Varank, "Erken aşama teknoloji girişimleri için bir milat olacak bu programla kurulan fonlar, girişimlere 1,8 milyar liraya ulaşması hedeflenen yatırımlar yapacak." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yönelik Girişim Sermayesi Destekleme Programı'na yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre, program kapsamında toplam 23 kuruluşun katıldığı 10 fonun desteklenmesi kararı alındı. TÜBİTAK'ın 100 milyon liralık bütçe ayırdığı programla hayata geçecek fonların 5 yıl içinde 1,8 milyar liralık kaynak oluşturması bekleniyor.

Alınan kararları Twitter hesabından duyuran Bakan Varank, "Erken aşama teknoloji girişimleri için bir milat olacak bu programla kurulan fonlar, girişimlere 1,8 milyar liraya ulaşması hedeflenen yatırımlar yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, yaptığı açıklamada da Türkiye'nin en büyük ve en geniş paydaşlı ilk programı Tech-InvesTR'nin ülkeye oldukça önemli kazanımlar sağlayacağının bilincinde olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: 

"Program kapsamında kurulacak 10 fonun 1,8 milyar liralık bir kaynakla buluşarak bunu girişimcilere sunacak olması, 'milli teknoloji hamlemizin' yapı taşlarından olacaktır. Bildiğiniz üzere tüm dünya bu tip fonların desteğiyle gelişip ticarileşen teknoloji tabanlı şirketlerin başarı hikayeleriyle dolu. Bakanlığımız ve TÜBİTAK olarak erken aşama teknoloji girişimlerini teşvik etmeye yönelik desteklerimize devam edeceğiz. Hem girişimcimizin hem de yatırımcımızın bu ekosistemin sağladığı fırsatların farkında olarak hareket etmesini, kazanmasını istiyoruz." 

5 yılda 1,8 milyar liralık kaynak hedefi 

Program kapsamında fonlara katılacak teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB), teknoloji transfer ofisleri (TTO) ve araştırma altyapılarından yaklaşık 112 milyon lira ilave kaynak bekleniyor. Ayrıca, ilk aşamada üçüncü taraf ulusal ve uluslararası kurumsal ve bireysel özel yatırımcılardan yaklaşık 750 milyon lira ek kaynak geleceği tahmin ediliyor. Kurulacak fonların Hazine ve Maliye Bakanlığının katkısıyla birlikte 5 yıl içinde yaklaşık 1,8 milyar liralık kaynağa ulaşması hedefleniyor.

Yurt içi ve yurt dışından getirilecek bu kaynaklarla oluşturulacak fonlar, 5 yıl içinde Türkiye'de yerleşik "start up'lara" yatırım yapacak ve bu girişimleri büyüterek ticarileştirilmelerini sağlayacak. Bununla birlikte TTO'lar, TGB'ler ile araştırma altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikimi sağlanacak ve bu kuruluşlarda ticarileşme bakış açısı geliştirilmiş olacak.

Haziranda çağrıya çıkılmıştı

Tech-InvesTR Programı, Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarını destekleyen girişim sermayesi fonlarının etkinleştirilmesi amacıyla oluşturulmuştu. Programın sürdürülebilir bir şekilde işleyebilmesi amacıyla TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Bu kapsamda, 14 Haziran'da çağrıya çıkılmış, 30 Eylül'e kadar başvurular alınmıştı.

Söz konusu çağrıya, 13 TGB, 9 TTO, 1 araştırma altyapısı olmak üzere toplam 23 kuruluştan 34 talep geldi. 23 kuruluş, 10 farklı fona katılabilmek üzere proje önerisinde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TÜBİTAK, teknoloji tabanlı girişim sermayesi ekosistemine büyük katkılar sunması beklenen proje önerilerinin tamamına destek kararı verdi.

NoProje AdıProjeye Katılan Kuruluşlar
1Arı TGB, ODTÜ TGB ve Ege TGB'nin DCP Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı ProjesiArı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ
Ege Teknopark TGB Yönetici AŞ
2Arı TGB ve TED TTO'nun 500 Start-ups Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı ProjesiArı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ
TEDUTECH Teknoloji Transfer Danışmanlık Eğitim ve Ticaret AŞ
3Boğaziçi TTO, Arı TGB ve İstanbul TGB'nin Mükafat PYŞ Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı ProjesiBoğaziçi Üniversitesi TTO AŞ
Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ
İstanbul Teknokent AŞ
4Hacettepe TGB ve 4 Ortak Kuruluşun Gedik PYŞ Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı ProjesiHacettepe Üniversitesi TGB Yönetici AŞ
Afyon Uşak Zafer TGB Yönetici AŞ
Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetici AŞ
Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ
Çukurova TGB Yönetici AŞ
5İstanbul TGB ve Ankara TGB'nin Angelfund Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı Projesiİstanbul Teknokent AŞ
Ankara Teknopark TGB Yönetici AŞ
6İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nin İstanbul PYŞ Pharmamed Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı Projesiİzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
7Koç TTO ve 10 Ortak Kuruluşun Ida Capital Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı ProjesiKoç Üniversitesi TTO AŞ
Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetici AŞ
Bolu TGB AŞ
Çukurova TGB Yönetici AŞ
Erciyes Teknopark AŞ
Fırat Teknokent TGB Yönetici AŞ
İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi AŞ
İstanbul Teknokent AŞ
Özyeğin Üniversitesi TTO AŞ
Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ
Yıldız TGB Teknopark AŞ
8Medipol TTO ve 4 Ortak Kuruluşun Arz PYŞ Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı Projesiİstanbul Medipol Üniversitesi TTO AŞ
Ankara Teknopark TGB Yönetici AŞ
Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ
Selçuk Üniversitesi TTO AŞ
Yıldız TGB Teknopark AŞ
9ODTÜ TGB'nin Collective Spark Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı ProjesiODTÜ Teknokent Yönetim AŞ
10Sabancı TTO'nun Actus PYŞ Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı ProjesiSabancı Üniversitesi Inovent AŞ
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