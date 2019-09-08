Teknoloji gelişiyor, kullanıcılar tüm kablolardan kurtulmak istiyor

Qualcomm ses teknolojisi endüstrisini yöneten trendleri vurguladığı ve gelişen taleplerle ilgili yeni anlayışları gösterdiği 2019 State of Play raporunu IFA’da yayımladı. 6 bin akıllı telefon kullanıcısını deneyimlerinden yola çıkan yıllık rapor için ankete katılan ABD, Birleşik Krallık ve Çin’de 16-64 yaş aralığındaki kullanıcı profili bu yıl Japonya, Hindistan ve Almanya da eklenerek genişletildi.

Açıklanan rapor ile ilgili “Raporumuz tüketiciler için mükemmel ses kalitesinin önemini koruduğunun altını çiziyor. Artık çoğunluk Bluetooth bağlantıyla da ‘en az kablolu ile olduğu kadar iyi’ ses alabileceklerine inanıyor. Raporla gerçek kablosuz kulaklık ve hoparlörlere hızlı adaptasyon da göz önüne seriliyor. Bu, müşterilerimizin; Qualcomm® aptX™ gibi ses, aktif gürültü önleyici ve mükemmel bağlantı gibi Qualcomm teknolojilerini kullanarak pazara sunduğu yenilikler ile destekleniyor” diyen Qualcomm Başkan Yardımcısı ve Ses, Müzik ve Giyilebilir Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürü James Chapman sözlerine şöyle devam etti: “Küresel olarak, tüketiciler artık audio cihazlarıyla müzik dinlemekten daha fazlasını yapmak istiyorlar. Bu müşterilerimizin pil ömrü ve ses kalitesini iyileştirirken; sesli asistan, hücresel ve düşük gecikmeli audio streaming gibi özellikleri entegre etmeleri gerektiği anlamına geliyor.”

Qualcomm’un raporu pek çok tüketicinin yeni nesil, daha akıllı, nereye ne zaman giderlerse gitsinler keyfini çıkarmak istedikleri dinleme deneyimlerini kapsayan ürünler için ödeme yapmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Önemli bulgulardan bazıları şu şekilde:

Küresel tüketicilerin yüzde 65’i için ilk sıradaki satın almaya sevk eden ilk sıradaki unsur ses kalitesi. Kulaklık müşterilerinin yüzde 63’ü yüksek çözünürlüklü ses kalitesinin önemli olduğunu söylüyor. Buna ek olarak akıllı hoparlör müşterilerinin yüzde 64’ü, satın alma kararlarının en önemli kısmını ses kalitesinin oluşturduğunu söylüyor. Soundbar ve ev sinema sistemi müşterilerinin yüzde 78’i üstün ses kalitesinin önemli olduğunu söylüyor.

2019’da anket yapılan tüketicilerin yüzde 61’i için artırılmış pil ömrü, satın alma sebeplerinin başında yer alıyor. Bu oran 2018’de yüzde 47 idi. Bu keskin artış, kullanıcıların hareket ederken bir şey dinlemeye olanak veren kablosuz ürünlerin tercih edişini yansıtıyor.

Ankete katılanların yüzde 30’undan fazlası, kablosuz audio cihazlarını oyun oynarken kullanıyor.

Katılımcıların yüzde 52’si bir sonraki telefonlarıyla beraber gelen Bluetooth kablosuz kulaklık tercih edeceklerini söyledi.

Ankete katılan tüketicilerin yüzde 35’i halihazırda akıllı hoparlör ya da akıllı soundbar’a sahip. Yüzde 23’ü 12 ay içinde yeni bir tane almayı düşünüyor. Buna ek olarak tüketicilerin yüzde 78’i istedikleri özellikleri destekleyen bir akıllı ya da kablosuz hoparlör için daha fazla para ödemeye hazır.

Kablosuz kulaklık kullananların yüzde 60’ı kulaklıklarını gürültülü yerlerde kullanıyor ve yüzde 63’ü Active Noise Cancellation (ANC) yani aktif gürültü önleme özelliğini önemsiyor.

Soundbar alanların yüzde 67’si başka cihazlara ses streaming’inin sorunsuzca, gecikme olmadan (düşük gecikmeli) gerçekleşmesinin önemli olduğunu söyledi.

Tüketicilerin yüzde 53’ü Voice UI’yi kablosuz kulaklara ilgi duymak için bir sebep olarak gösterdi.

Kullanıcıların yüzde 73’ü taşınabilir/kablosuz hoparlörlerinin çok yüksek seviyede, bozulma olmadan ya da ses kalitesinde kayıp yaşanmadan müzik çalabilme beklentisi taşıyor.

Bu bulgulara ek olarak çalışmada; kablosuz kulaklık, hoparlör ve soundbarlarla ilgili tüketici kullanımlarına ve satın alma kararlarına dair pek çok sonuç yer alıyor.