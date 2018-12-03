Teknoloji devi Dell'e siber saldırı şoku
Dev teknoloji şirketleri siber saldırılara hedef olmaktan kurtulamıyor. Dell, Kasım ayının başında çevrimiçi alışveriş sitesinin bir güvenlik açığı nedeniyle saldırıya uğradığını açıkladı.
Dell, yetkisiz bir kaynağın müşterilere ait isim, e-posta adresleri ve güvenlik şifrelerini Dell.com adres alanından çalma girişiminde bulunduğunu açıkladı. Dell, müşterilerine ait verilerinin güvende olduğu konusunda da basına yaptığı açıklama ile güvence verdi:
ZDNet'e göre Dell'in olay hakkındaki incelemelerini sürdürdüğünü ve şirketin açıklamasına göre söz konusu güvenlik açığının Dell'in mühendislerinin açığı kullanan bir saldırganı tespit ettiği 9 Kasım tarihinde ileri sürdükleri kadar geniş bir alanı kapsamadığını ifade ettiği öğrenildi.
Dell için iyi haber ise saldırganlarının eline müşterilere ait kredi kartı bilgileri gibi hassas bilgilerin geçmemiş olması. Aslında saldırı şirketin web sitesinde bir aksamaya dahi sebep olmadı ve şirketin web sitesi, saldırının öncesinde ve sonrasında da hizmet vermeye devam etti.
Öngörülemeyecek yan etkilerden müşterilerini korumak isteyen şirket, saldırının ortaya çıkışının ardından tüm müşterilerinin şifrelerini sıfırladı. Şirket ayrıca durumun kontrolünü elinde tutmak için siber suçlarla ilgili adli birimlerle de ayrı bir incelemeyi de yürütmeye başladı. Şirketin saldırıyı kısa bir süre içerisinde açıklamış olmasından anlaşılıyor ki, saldırının sonuçları ciddi boyutlarda değil. Ancak Dell müşterileri arasındaysanız, dev teknoloji şirketi ile paylaştığınız bilgileri tekrar gözden geçirmenizde fayda olduğunu hatırlatmak gerekiyor.
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