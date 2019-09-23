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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
23.09.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

TEKNOFEST'te yaklaşık 1.000 polis görev aldı

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TEKNOFEST'te yaklaşık 1.000 polis görev aldı

TEKNOFEST İstanbul, alınan emniyet tedbirleriyle sorunsuz sona erdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanında 420 bin metrekare alanda gerçekleşen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sıkı emniyet tedbirleri uyguladı.

Bu kapsamda etkinlik alanı ve çevresinde gündüzleri 2 il emniyet müdür yardımcısı, 7 şube/ilçe müdürü, 4 emniyet amiri, 33 komiser, 482 erkek ile 56 kadın polis memuru, 35 özel hareket polisi, 6 zırhlı araç, geceleri ise 4 resmi ekip ile 40 polis alan içi ve çevresinde toplamda 950 polis görev aldı.

Ayrıca Basın Ekspres Yolu havalimanı girişleri, Sahilyolu, Havuzlu Kavşak, Dünya Ticaret Merkezi, katlı otopark, ana nizamiye A ve B kapısı ile belirtilen güzergahlarda 220 trafik polisi görev yaptı.

Her sabah 06.00'da alanda bomba araması yapılan alan, 07.30'da personel kullanımına açıldı.

Alana girişlerinde 70 kapı dedektörü, 17 X-Ray ile arama yapılırken 4 ayrı nokta da süzme araması yapıldı.

Etkinlik kapsamında toplam 6 işlem yapıldı

Etkinlik boyunca 5 hırsızlık müracaatı ve buluntu malı sahiplenmekten toplam 6 işlem yapıldığı bildirildi.

Yaklaşık 1 milyon 720 bin kişinin ziyaret ettiği 66 paydaş firma, 22 sponsor firma, 30 stant, 2 fuar ve 8 bakanlık katılımlı etkinlikler dün 19.00 itibariyla sorunsuz olarak sona erdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, yaklaşık 1 milyon 720 bin ziyaretçinin TEKNOFEST'e katıldığını, organizasyonda emeği geçenlere ve görev yapan emniyet personeline teşekkür etti.

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