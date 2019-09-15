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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
15.09.2019 - 05:19, Son Güncelleme:

TEKNOFEST'te 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak

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TEKNOFEST'te 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak

TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenecek yarışmalarda dereceye girenler, toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek yarışmalarda dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul kapsamında 19 yarışma düzenleniyor.

Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele edecek. Yarışmalarda dereceye girenlere 3 milyon liradan fazla ödül verilecek.

Sabit ve döner kanat kategorilerinde düzenlenecek Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması festivalin en yüksek ödüllü etkinliği olacak. Sabit kanat kategorisinde 345, döner kanat kategorisinde 158 takımın başvurduğu yarışmanın 44 finalistinden dereceye girenler toplamda 600 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Uçan Araba Tasarım Yarışması'na serbest kategoriden 311, ileri kategoriden 160 başvuru alındı. Bu kategorilerde 10'ar takım finalde mücadele edecek. Yarışma sonrası toplamda 90 bin lira ödül verilecek.

Roketler Tuz Gölü'nden fırlatıldı

Geçen sene 157 takımın başvurduğu Roket Yarışması'na bu yıl 571 takım katıldı. Alçak ve yüksek kategorilerde ön elemeyi geçen 79 takım Tuz Gölü'nde gerçekleşen finalde ter döktü. Dereceye girenlere toplamda 240 bin lira ödül TEKNOFEST'te takdim edilecek.

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik yapılacak. İleri ve temel kategoride düzenlenecek yarışmada 150 bin liralık ödül dağıtılacak.

TÜBİTAK İHA Yarışması finaline 117 takım katılacak. Yarışmada ilk 3'e girenlerle mansiyon ve yerli yazılım ödülü alanlar toplamda 175 bin liranın sahibi olacak.

Türksat AŞ ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Model Uydu Yarışması'na başvuran 96 takımdan 43'ü finale kaldı. Yarışmanın uçuş etapları sonrasında ödül almaya hak kazananlar toplam 100 bin liralık ödülü TEKNOFEST'te alacak.

Otonom araç teknolojilerinin gelişmesi sağlanacak

Otonom araç teknolojilerinin Türkiye'de geliştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na başvuru yapan 133 takımdan 22'si finalde yarışacak. Dereceye giren ilk 3 takıma toplam 160 bin lira ödül verilecek.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup'a 500 başvuru alındı. Finalinde yaklaşık 40 ülkeden 64 pilotun yer alacağı yarışma sonrası ilk 3'e girenlere toplam 60 bin lira ödül dağıtılacak.

Bu yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek İnsanlık Yararına Teknolojiler, Robotik Fetih 1453, Yapay Zeka, Robotik, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım, Turbofan Motor Tasarım, Sürü İHA Simülasyon, Efficiency Challenge, Hack İstanbul ve Travel Detathon yarışmaları sonucunda da dereceye girenlere çeşitli miktarlarda ödül takdim edilecek.

TEKNOFEST'te gerçekleştirilecek Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar yer alacak. Zirve, 300 girişimci, 200 yatırımcı ve 100 kurumsal şirkete ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST'te düzenleyici kuruluşlar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve ilgili bakanlıkların yanı sıra 21 kurum, 11 üniversite, 10 medya kuruluşu ve 21 sponsor yer alıyor. Anadolu Ajansı da organizasyonun medya paydaşları arasında bulunuyor. 

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