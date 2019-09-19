Teknofest'e nasıl gidilir? Teknofest saat kaça kadar açık?
Atatürk Havalimanı'na kurulan Teknofest'e ulaşım çok kolay bir şekilde sağlanabiliyor. Belirli saat aralıklarında gerçekleştirilebilen ziyaretler, Teknofest için yayımlanan takvim üzerinden takip edilebiliyor. Peki, Teknofest saat kaça kadar açık olacak? İşte, Teknofest'e nasıl gidileceği ve saat kaça kadar açık olacağına dair bazı bilgiler
Katılımın tamamen ücretsiz olduğu Teknofest'e ulaşım ise metro ile sağlanabiliyor. Yenikapı-Otogar-Atatürk Havalimanı metro hattıyla Teknofest'e ulaşım mümkün olabilecek.
Teknofest'e aşağıdaki metro duraklarından binerek ulaşabilirsiniz;
TEKNOFEST SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Teknofest, 19 Eylül Perşembe günü 09.00-19.00, 20-22 Eylül tarihlerinde ise 09.00-19.00 tarihleri arasında açık olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle