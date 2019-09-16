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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.09.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Teknofest saat kaça kadar açık?

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Teknofest saat kaça kadar açık?

Teknofest'in saat kaça kadar açık olduğunu merak eden birçok kişi, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Programa göre her gün farklı bir gösterinin gerçekleşeceği Teknofest, belirli saate kadar açık olacak. Peki, Teknofest saat kaça kadar açık olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Teknofest'in açık olacağı saat bilgisi, etkinliğe katılacak olan birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, Teknofest saat kaça kadar açık olacak ve program listesine neler yer alacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TEKNOFEST SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Teknofest, 17-19 Eylül tarihleri arasında 19.00, 20-22 Eylül tarihleri arasında ise 21.00'a kadar açık olacak. 

PROGRAMI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturmaktadır. 

Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yapmış olup 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır.

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artması hedeflenmiş, ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde maddi ve malzeme desteği sağlanarak bu alanda çalışan binlerce gencin projesi desteklenmiştir. Finalist takımları 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül beklemektedir.

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