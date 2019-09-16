Teknofest saat kaça kadar açık?
Teknofest'in saat kaça kadar açık olduğunu merak eden birçok kişi, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Programa göre her gün farklı bir gösterinin gerçekleşeceği Teknofest, belirli saate kadar açık olacak. Peki, Teknofest saat kaça kadar açık olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Teknofest'in açık olacağı saat bilgisi, etkinliğe katılacak olan birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, Teknofest saat kaça kadar açık olacak ve program listesine neler yer alacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TEKNOFEST SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Teknofest, 17-19 Eylül tarihleri arasında 19.00, 20-22 Eylül tarihleri arasında ise 21.00'a kadar açık olacak.
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17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturmaktadır.
Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yapmış olup 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır.
Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artması hedeflenmiş, ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde maddi ve malzeme desteği sağlanarak bu alanda çalışan binlerce gencin projesi desteklenmiştir. Finalist takımları 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül beklemektedir.
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