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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.09.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Teknofest program takvimi! Teknofest giriş bileti için online kayıt nasıl yapılır?

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Teknofest program takvimi! Teknofest giriş bileti için online kayıt nasıl yapılır?

Teknofest program takvimi içerisine 19-20-21-22 Eylül tarihlerinde hangi etkinlikler olduğunu merak eden birçok kişi, programında kayıt şartları ile birlikte açılış kapanış saatlerini sorgulamaya başladı. Peki, Teknofest online ziyaretçi kayıt işlemi nasıl yapılır? İşte, Teknofest program ve etkinliık takvimi ile birlikte online kayıt ekranı

Teknofest etkinlikleri perşembe günü de devam ediyor. Birçok programın yer aldığı Teknofest içerisinde giriş bileti için online kayıt işleminin nasıl yapılacağı da merak konusu oluyor. Peki, Teknofest program takvimi içerisinde neler yer alıyor. İşte, güncel etkinlik takvimi ve Teknofest giriş bileti için online kayıt detayları

TEKNOFEST GİRİŞ BİLETİ İÇİN ONLİNE KAYIT NASIL YAPILIR?

Teknofest girişi için online kayıt yaptırmak gerekmektedir. Online kayıt ile birlikte vatandaşlar, Atatürk Havalimanında gerçekleşecek olan Teknofest programına doğrudan katılabilecek.

KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TEKNOFEST PROGRAM TAKVİMİ

Teknofest'te 19 Eylül etkinlikleri saat 09.00'da başlayıp 19.00'da sona erecek. Teknofest programı kapsamında, aynı saat aralığında, Teknofest'te 11 farklı organizasyon yer alacak. İsteyen kişiler, istedikleri programa dahil olabilecek. İşte, günlere göre Teknofest program takvimi;

Not: Teknofest program takvimini aşağıdaki program üzerinden düzgün görüntüleyemezseniz lütfen tıklayınız

Teknofest program takvimi Teknofest giriş bileti için online kayıt nasıl yapılır

Teknofest program takvimi Teknofest giriş bileti için online kayıt nasıl yapılır

Teknofest program takvimi Teknofest giriş bileti için online kayıt nasıl yapılır

Teknofest program takvimi Teknofest giriş bileti için online kayıt nasıl yapılır

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