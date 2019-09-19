Teknofest program takvimi! Teknofest giriş bileti için online kayıt nasıl yapılır?
Teknofest program takvimi içerisine 19-20-21-22 Eylül tarihlerinde hangi etkinlikler olduğunu merak eden birçok kişi, programında kayıt şartları ile birlikte açılış kapanış saatlerini sorgulamaya başladı. Peki, Teknofest online ziyaretçi kayıt işlemi nasıl yapılır? İşte, Teknofest program ve etkinliık takvimi ile birlikte online kayıt ekranı
Teknofest etkinlikleri perşembe günü de devam ediyor. Birçok programın yer aldığı Teknofest içerisinde giriş bileti için online kayıt işleminin nasıl yapılacağı da merak konusu oluyor. Peki, Teknofest program takvimi içerisinde neler yer alıyor. İşte, güncel etkinlik takvimi ve Teknofest giriş bileti için online kayıt detayları
TEKNOFEST GİRİŞ BİLETİ İÇİN ONLİNE KAYIT NASIL YAPILIR?
Teknofest girişi için online kayıt yaptırmak gerekmektedir. Online kayıt ile birlikte vatandaşlar, Atatürk Havalimanında gerçekleşecek olan Teknofest programına doğrudan katılabilecek.
TEKNOFEST PROGRAM TAKVİMİ
Teknofest'te 19 Eylül etkinlikleri saat 09.00'da başlayıp 19.00'da sona erecek. Teknofest programı kapsamında, aynı saat aralığında, Teknofest'te 11 farklı organizasyon yer alacak. İsteyen kişiler, istedikleri programa dahil olabilecek. İşte, günlere göre Teknofest program takvimi;
Not: Teknofest program takvimini aşağıdaki program üzerinden düzgün görüntüleyemezseniz lütfen tıklayınız
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