TEKNOFEST İstanbul, kendi rekorunu kırarak sona erdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTEKNOFEST İstanbul, kendi rekorunu kırarak sona erdi
GeriTeknoloji TEKNOFEST İstanbul, kendi rekorunu kırarak sona erdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
23.09.2019 - 07:00, Son Güncelleme:

TEKNOFEST İstanbul, kendi rekorunu kırarak sona erdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TEKNOFEST İstanbul, kendi rekorunu kırarak sona erdi

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul sona erdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'un kapanışında değerlendirmelerde bulundu.

Festivalin Türkiye'nin değil dünyanın tarihine geçtiğini belirten Bayraktar, "1 milyon 720 bin katılımla dünya tarihinin etkin festivali olmuş bu etkinliğe destek verdiği, gelip ziyaret ettiği için aziz milletimize en kalbi şükranlarımı iletmek istiyorum. TEKNOFEST kocaman bir takım oyunu. Bu oyunu ülkemizin tam bağımsız güçlü yarınları için kurduk. Burada genç kardeşlerimiz 50 bine yakın 19 farklı yarışma alanında teknoloji yarışması düzenlemişti. 50 bine yakın başvuru oldu. 17 bin takım başvurmuştu. Bunlardan finale kalan 10 bin öğrencimiz yarıştı. Bütün bu yarışmalar ülkemizin gelecekte teknolojide yükselen trendlerde bu genç kardeşlerimiz ülkemizin bayrağını en tepeye dikmesi için tasarlandı." diye konuştu.

Bayraktar, TEKNOFEST'in çok büyük bir aile olduğunu, basının da bu ailenin bir parçası olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sizlere de ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Paydaşımız olan basın yayın kuruluşları var. Sizlerin verdiği destek de olmasa biz, TEKNOFEST'i hem ülkemize hem de dünyada diğer coğrafyalara duyuramazdık. 122 ülkeden katılım oldu, 81 ilimizden katılım oldu. İlk günlerde biraz da hafta içi öğrencilerimize yönelik düzenlemiştik. Son 2 günde 1 milyon 720 bine bu katılım ulaştı. Bunun yanında akademik kurumlarımız festivalimize destek verdiler. Onlara da teşekkürlerimi iletmek isterim. Bunun yanında yarışma yüklenicisi kurumlarımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz, jandarma ve emniyet burada büyük gösteriler yaptı. Askerimizin ve güvenlik güçlerimizin maharetini sergilediler. Tüm dünyaya sergilediler. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığına, kuvvet komutanlıklarımıza, İçişleri Bakanlığımıza, sahil güvenlik, emniyet güçleri ve jandarmamıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."

Yüzlerce gönüllünün de festivalde görev yaptığını anlatan Bayraktar, gönüllülerin çok büyük fedakarlıklarda bulunduğunu söyledi.

Bayraktar, bu gayretin ikinci yılında Türkiye'nin tam bağımsız, güçlü ve müreffeh yarınları için yapıldığını ifade ederek, ziyaretçilere de teşekkürlerini iletti.

Bir sonraki festivalin ne zaman yapılacağının kararının verilmediğini anlatan Bayraktar, bununla ilgili duyurunun da zaman içinde yapılacağını söyledi.

"Son sözü milletimiz söyledi"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da gökyüzündeki gösterilere ve alandaki milli teknoloji hamlesinin ürünlerine yoğun ilgi olduğunu dile getirerek, "Sınıfında en iyisi AKINCI İHA'ya, Cezeri Uçan Araba'ya, bütün eğitim atölyelerine milletimizin büyük bir ilgisi oldu. Bir haftada çok şey söyledik. Söyleyenecek her şeyi söyledik. Son sözü milletimiz söyledi. Tam bağımsız güçlü Türkiye için milli teknoloji hamlesi." ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise 1 milyon 720 bin katılımla festivalin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, bunun Türkiye'yi alanında dünyanın ilk sırasına taşıdığını kaydetti.İlgi ve katılımın duygulu bir atmosfer oluşturduğunu belirten Bayraktar, "Çok farklı etkileşimler oldu. Hem yarışma çadırlarında hem bizim paydaş çadırlarında. Bunu dikkatli okumamız lazım. Toplumumuzun bu seviyede 7'den 70'e Anadolu'nun her yerinden buraya gösterdiği ilgi ve bunun bu kadar yayılmış olması bize bir şeyi ifade ediyor. Toplumumuz milli teknoloji hamlesini ve tam bağımsız Türkiye'nin geleceğine olan inancını ve o tarafta olduğunu bize çok net aktardı. Türkiye olarak 'Biz artık bir şeyleri yapabiliriz, edebiliriz' değil. 'Biz de yapıyoruz. En iyisini yapıyoruz'u göstermiş olduk." değerlendirmelerinde bulundu.

Samsung'tan odanın şeklini alan televizyonSamsung, sadece yeni telefonları ve tabletleriyle değil, aynı zamanda 8K teknolojisini destekleyen yeni TV'lerini de görücüye çıkardı. Samsung Türkiye'nin Televizyon Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım ile bir araya geldik ve şirketin yeni ürünlerini konuştuk.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?