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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.09.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

TEKNOFEST İstanbul: Dünyanın en büyük havacılık festivali

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TEKNOFEST İstanbul: Dünyanın en büyük havacılık festivali

Türkiye'nin teknoloji buluşması TEKNOFEST İstanbul, 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle "dünyanın en büyük havacılık festivali" haline geldi.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), aylara yayılan hazırlık, elemeler ve halka açık final bölümüyle geniş kesimleri teknolojiyle buluşturdu.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle "dünyanın en büyük havacılık festivali" haline geldi.

Festivale, geçen yıl 550 bin kişi katılırken, ziyaretçi sayısı 3 kattan fazla arttı. TEKNOFEST İstanbul, kendi alanında düzenlenen etkinlikler arasında katılımcı sayısı açısından üst sıralarda yer aldı. Bu kapsamda, 2009'da İngiltere'de düzenlenen ve 1 milyon 344 bin ziyaretçiyi ağırlayan Bournemouth Airshow'u geride bırakarak zirveye yerleşti.

Festival, ziyaretçi sayısının yanı sıra etkinlik çeşitliliğiyle de ön plana çıktı. Diğer uluslararası festivaller, belli alanlarda ve sınırlı bir konseptte gerçekleştirilirken, TEKNOFEST İstanbul havacılık ve teknoloji alanında farklı alanlarda çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikler için bu yıl toplam 410 bin metrekare alan kullanıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen festivale, 7 bakanlık, 4 başkanlık, 11 üniversite, 10 medya kuruluşu ve 24 kurum paydaş olarak destek verdi. Festivalin paydaşları 115 farklı standda etkinlik gerçekleştirdi.

Ayrıca belediye, dernek-vakıf, firma, teknopark ve bilim merkezleriyle toplam 158 kurum ve kuruluş festivaldeki yerlerini aldı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen 44 kategorideki 19 teknoloji yarışmasına 17 bin 373 takım, 50 bin yarışmacı katıldı, 10 bin yarışmacı finalde boy gösterdi. Yarışmalara 122 ülke ve 81 ilden katılım sağlandı.

Yarışmacılara 4 milyon lira maddi destek verildi, dereceye girenlere 3 milyon lira ödül dağıtıldı.

TEKNOFEST İstanbul: Dünyanın en büyük havacılık festivali


Öğrencilerin ayakları yerden kesildi

Taksim ve Atatürk Havalimanı'nda kurulan dikey rüzgar tünelinde 2 bin 500 kişi uçtu.

Gök Bilim Planetaryum etkinlik çadırında, 360 derece projeksiyon sistemine sahip, "uzayın derinliklerinde" hissi veren sinema sisteminden 28 bin 300 kişi film izledi.

Atatürk Havalimanı'nda, sivil öğrenci uçuşları dahil 825 iniş-kalkış gerçekleştirildi.

Dinamik alanda 23 hava aracı, statik alanda 40 hava aracı sergilendi.

Etkinliklerde 2 bin 13 öğrenci uçak ve helikopter uçuşu, 57 öğrenci balon uçuşu, 689 öğrenci drone deneyim uçuşu, 421 öğrenci simülasyon uçuşu yaptı.

Binlerce öğrenci teknoloji atölyelerine girdi

Öğrencilerinin TEKNOFEST İstanbul etkinliğini kaçırmaması için çok sayıda okul ve öğretmen, festival alanının yolunu tuttu. Bunun yanında çok sayıda aile de etkinlikleri izledi ve çocuklarının etkinliklerde yer almasını sağladı.

7-10 yaş öğrencileri, enerji teknolojileri, nanoteknoloji, havacılık ve uzay; 11-14 yaş öğrencileri elektronik programlama, mobil uygulama ve programlama, robotik kodlama; 18 yaş altı öğrencileri drama görsel ve yaratıcılık atölyesi; 18 yaş üstü öğrencileri lehim, roketimi tasarlıyorum, blok tabanlı kodlama eğitimi; her yaştan öğrenciler de robotik kodlama, medya ve çocuklara muhabirlik deneyimi etkinliği başlıklı atölyelere katıldı.

Binlerce öğrenci bu teknolojilerle tanışıp yeni şeyler öğrenirken, aynı zamanda etkinlikte yer alan çok sayıda ve çeşitlilikteki simülatörleri deneyimledi.

Yenilikçi fikirlerin yolu açıldı

Takeoff Uluslararası Girişim Zirvesi'nde yenilikçi fikirler, yerli-yabancı yatırımcı, fon temsilcileri ve mentorlarla buluştu. Binin üzerinde uluslararası başvuru alınırken finale 8 farklı ülkeden 15 girişim kaldı. Dereceye giren ya da seçilen çok sayıda yerli ve yabancı girişim, bir dizi destekle ödüllendirildi.

TÜBİTAK ve Türkiye Bilimler Akademisi iş birliğiyle festival kapsamında "Yurt dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı" gerçekleştirildi.

Festivalde, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi de düzenlendi.

Dünyanın en yetenekli drone pilotlarını ağırlayan TEKNOFEST İstanbul, 37 ülkeden 64 pilotun yarıştığı World Drone Cup'a ev sahipliği yaptı.

İlk kez sergilendiler

Festivalde aralarında ilk kez sergilenen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Cezeri Uçan Araba, BMC Tulga'nın da bulunduğu birçok yerli hava ve kara araçları sergilendi.

Microsoft, Google ve Samsung gibi teknoloji devleri de etkinlikleriyle festivalde yer aldı.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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