TEKNOFEST coşkusu Anadolu’ya da taşınıyor

Ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST, Eylül 2020’de Gaziantep’te gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleşen festival Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

Son olarak 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen ve 1 milyon 720 bin ziyaretçi ile rekor kıran Teknofest dünyanın en büyük havacılık etkinliği oldu. “Milli Teknoloji Hamlesi” sloganıyla yola çıkan dev festival 2020 yılında misyonunu tüm Türkiye’ye yayma hedefi ile yoluna devam etme kararı aldı. Festival coşkusu Eylül 2020’de Anadolu’nun en güzide şehirlerinden, köklü bir kültüre ve tarihe sahip Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep’te yaşanacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’ndan yapılan açıklamada; “TEKNOFEST’in bundan sonra çift haneli yıllarda Anadolu’nun farklı şehirlerinde, tek haneli yıllarda ise yine İstanbul’da gerçekleştirileceği vurgulanırken”, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’in 2021’de ise İstanbul’da ziyaretçileri ile buluşacağı belirtildi.

TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roket yarışmasından, İHA tasarım yarışmasına kadar farklı kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenliyor. Son yapılan festivale 81 il ve 122 ülkeden 17.373 takımdan 50 bin başvuru arasından belirlenen 10 bin finalist 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarında yarışmıştı. Her yıl düzenlenen teknoloji yarışmalarına Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından gençler büyük ilgi gösteriyor.