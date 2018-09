Teknofest büyük ilgi gördü, yarım milyonu aşkın kişi akın etti!

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra festival kapsamında Dünya Drone Şampiyonası, Hack İstanbul Siber Güvenlik Yarışması, Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, dünyanın en hızlı 7 aracının yarıştığı “Yarışların Yarışı”, nefes kesen jet uçak, helikopter ve akrobasi gösterileri, THY seyahat hackatonu, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, paraşüt atlayışları, hava araçları sergisi, simülasyon uygulamaları, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler ziyaretçilere unutamayacakları bir deneyim yaşattı.





TEKNOFEST İstanbul 2018 ile ilgili değerlendirmelerde bulunan T3 Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar “ Ülkemizin bağımsız, müreffeh ve güçlü yarınları için milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST’i 4 günde yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti. Tüm ekibimiz ve paydaşlarımızla birlikte festivale katılan herkesi biz, bir milli teknoloji neferi olarak görüyoruz. Yüksek teknolojinin lokomotif sanayisi havacılık ve uzay ile alakalı. Biz de ülkemiz adına, ülkemizin tüm gençlerini 7’den 70’e herkesi milli teknoloji hamlesindeki seferberliği başlatmak, gençlerimize havacılık tutkusunu aşılamak ve bu deneyimi yaşatmak için ayakları yere basmayan TEKNOFEST’i gerçekleştirdik. Çok büyük bir toplumsal fayda sağlamak amacıyla kurguladığımız TEKNOFEST’te herkes hem kendisinin hem de çocuğunun geleceği için ne doğruysa onu yapmaya çalıştı. Teknoloji sever yarım milyondan fazla insanın katıldığı festivalimiz için herkes büyük bir özveri gösterdi. Türkiye’nin yüksek teknoloji üretmesi için her şeyden önce hayal edip, araştırıp geliştirerek üretmesi gerekiyor. Tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi.





Hepimiz, ülkemizin geleceğini inşa etmek için buradayız. Bu festivali buraya katılan herkese borçluyuz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da TEKNOFEST ve farklı etkinliklerle bu coşkuyu devam ettirerek, dünyada ülkemizin göğsünü kabartacak pek çok projeyi hayata geçireceğiz.” Açıklamasında bulundu.

T3 Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise TEKNOFEST İstanbul ile ilgili olarak “Yüzlerce insanın alın teri ile TEKNOFEST’i başardık. Türkiye tarihinin en büyük festivalini gerçekleştirdik. Havacılık, uzay ve teknoloji odaklı bir festival düzenledik. Bu festival Vecihi Hürkuşların, Nuri Demirağların, Kirkor Divarcıların izinden gidenlerin festivali demiştik. Gördük ki milletimiz topyekün bu izi kaybetmemiş. İnşallah bundan sonra daha büyüklerini hayata geçireceğiz. Milletimiz gözünü göğe dikti. Kaybettiğimiz zamanı çok kısa zamanda kapatacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda milyonlarca insan Teknofest’te buluşacak inşallah. Biz yeniliklere hızlı uyum sağlayan bir milletiz. Yeter ki gençlerimizin, çocuklarımızın önü kesilmesin, onların yaptıkları çalışmalara değer verilsin bu çok önemli. Bundan böyle bu ülkede milli teknoloji hamlesi, uzay, teknoloji, bilim gündemin birinci sırasında yer alsın istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışalım istiyoruz.” Dedi.





DÖRT GÜN BOYUNCA GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL BİR ŞÖLEN YAŞANDI



Milli gururumuz Türk Yıldızları, Solo Türk, paraşüt timi, 129 ATAK Helikopteri, TB2 Silahlı İHA ve Türkiye’nin ilk profesyonel Milli Akrobasi Pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye’nin ilk Profesyonel Kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk’ün akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi. Gökyüzünde harmandalı yapan Atak Helikopterleri büyük alkış aldı. Coşku, heyecan ve adrenalin festival boyunca devam etti.



TEKNOLOJİ YARIŞMALARINDA GENÇLER BÜYÜK BAŞARI GÖSTERDİ



Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon, İHA-İKA, Su Altı, Robotik Fetih, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji, Robotaksi, Savaşan İHA, TÜBİTAK İHA, Model Uydu ve Model Uçak gibi 14 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren takımlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.



DÜNYA DRONE ŞAMPİYONU GÜNEY KORELİ MİNCHAN KİM OLDU



Çok çekişmeli ve heyecan dolu görüntülere sahne olan Dünya Drone Şampiyonasının galibi Güney Koreli Minchan Kim oldu. Şampiyonanın ikincisi Amerikalı Alex Vanover olurken, üçüncüsü ise yine Güney Kore’den Changhyeon Kang oldu.



TAKE OFF GİRİŞİM ZİRVESİ ÜLKELERİN YARIŞINA SAHNE OLDU



Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte, uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını buluşturan Girişim Zirvesinde 10 Türk ve 15 yabancı girişim seçildi. Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’ni kazanan ve 1 yıl boyunca İstanbul’da ücretsiz ofis desteği kazanarak, teknoloji girişimlerini Türkiye getirecek girişimler Danimarka’dan Purcity, İtalya’dan 3DSign.band, ISCLEANAIR, TOOTEKO Filistin’den ATSM, İsviçre’den Mobio Interactive Estonya’dan SPHEBOTICS, HIVE, Pakistan’dan THINK TRANPORTATION, CRICFLEX, Mısır’dan TEFLY, İngiltere’den Ramadan Legacy, Bosna Hersek’ten BlablaDev, Hindistan’dan AGROWAVE ve Lübnan’dan CraveHome oldu.

Teknofest İstanbul teknoloji yarışmaları destekçilerinden Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK ve TÜRKSAT ile festivalin diğer paydaşları AA, BMC, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Demirören Medya, Gebze Teknik Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı, Havelsan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Turkuvaz Medya Grubu, TRT, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Medya ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin destekleriyle gerçekleştirildi.