Teknofest 2019 program takvimi! Teknofest saat kaçta başlıyor ve gösteri programı bilgisi!
Teknofest 2019 yılına hızlı başladı. Gösteri programı içerisinde pek çok etkinlik yer alan Teknofest, sabah saatleri itibariyle kapılarını vatandaşlara açıyor. Uçuş gösterileri, yarışmalar, etkinlikler, seminerler ve gösterimlerin yer aldığı Teknofest programları arasında küçük yarışmalar da yer alıyor. İşte, Teknofest 2019 program takvimi ve gösteri programları ile birlikte saat detayları
Teknofest program takvimi içerisinde birçok etkinlik yer alıyor. World Drone Cup, Savaşan İHA Gösteri Uçuşları gibi etkinliklerin yer alacağı Teknofest gösteri programı, 17-19 Eylül tarihlerinde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
20-22 Eylül tarihlerinde ise Teknofest'te saatler 09.00-21.00 arası olacak.
TEKNOFEST PROGRAM TAKVİMİ İÇERİSİNDE NELER VAR?
18 Eylül Çarşamba günü sabah saat 09.00'da başlayacak olan etkinlikler, akşam saat 19.00'a kadar devam edecek. Aynı saat aralığında, Teknofest'te 11 farklı organizasyon yer alacak. İsteyen kişiler, istedikleri programa dahil olabilecek. İşte, günlere göre Teknofest program takvimi;
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle