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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.09.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Teknofest 2019 program takvimi! Teknofest saat kaçta başlıyor ve gösteri programı bilgisi!

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Teknofest 2019 program takvimi! Teknofest saat kaçta başlıyor ve gösteri programı bilgisi!

Teknofest 2019 yılına hızlı başladı. Gösteri programı içerisinde pek çok etkinlik yer alan Teknofest, sabah saatleri itibariyle kapılarını vatandaşlara açıyor. Uçuş gösterileri, yarışmalar, etkinlikler, seminerler ve gösterimlerin yer aldığı Teknofest programları arasında küçük yarışmalar da yer alıyor. İşte, Teknofest 2019 program takvimi ve gösteri programları ile birlikte saat detayları

Teknofest program takvimi içerisinde birçok etkinlik yer alıyor. World Drone Cup, Savaşan İHA Gösteri Uçuşları  gibi etkinliklerin yer alacağı Teknofest gösteri programı, 17-19 Eylül tarihlerinde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleşecek. 

20-22 Eylül tarihlerinde ise Teknofest'te saatler 09.00-21.00 arası olacak. 

TEKNOFEST PROGRAM TAKVİMİ İÇERİSİNDE NELER VAR?

18 Eylül Çarşamba günü sabah saat 09.00'da başlayacak olan etkinlikler, akşam saat 19.00'a kadar devam edecek. Aynı saat aralığında, Teknofest'te 11 farklı organizasyon yer alacak. İsteyen kişiler, istedikleri programa dahil olabilecek. İşte, günlere göre Teknofest program takvimi;


Teknofest 2019 program takvimi Teknofest saat kaçta başlıyor ve gösteri programı bilgisi

Teknofest 2019 program takvimi Teknofest saat kaçta başlıyor ve gösteri programı bilgisi

Teknofest 2019 program takvimi Teknofest saat kaçta başlıyor ve gösteri programı bilgisi

Teknofest 2019 program takvimi Teknofest saat kaçta başlıyor ve gösteri programı bilgisi

Teknofest 2019 program takvimi Teknofest saat kaçta başlıyor ve gösteri programı bilgisi

TAKVİMLERİN DETAYLI HALİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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