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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.04.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Tek yerine iki şifre ile hackerlerin işini zorlaştırın

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Tek yerine iki şifre ile hackerlerin işini zorlaştırın

ESET, Adana’da iş ortakları ve müşterilerine 2019 sürüm yazılımlarını tanıttı. ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, işletmelere yönelik en büyük güvenlik risklerinden birinin, aynı veya yetersiz parola-şifre kullanımı olduğuna dikkat çekti. Akbal, çift faktörlü doğrulama uygulamalarının bu soruna çözüm sunduğunu ve hackerlerin kurum kaynaklarına ulaşmasını zorlaştırdığını söyledi.

ESET, Çukurova Bölgesi’ndeki iş ortakları, müşteri ve bazı kamu kurumlarının temsilcilerini AdanaSheraton Oteli’nde yapılan “Geleceğe Hazır Siber Güvenlik” toplantısında buluşturdu. Toplantı, ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, ESET Türkiye Dağıtıcı ve Saha Grup Müdürü Hakan Ünlü ve ESET Adana Bölgesi Saha Sorumlusu Ertan Gücek’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikte ESET’in 2019 dijital güvenlik ürünleri tanıtıldı ve öne çıkan siber tehditler konuşuldu.

Parola problemi

Parolalar – şifreler, dijital güvenliğin, dolayısıyla da hayatımızın artık çok önemli bir parçası. Ancak çeşitli araştırmalar, şifrelerin kullanıcı zaafları nedeniyle IT güvenliğinin en zayıf halkalarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Bu konuya işaret eden Akbal, “Özellikle kurumlarda zayıf ve aynı şifrelerin kullanımı, büyük çaplı mali kayıplara neden olabilir” uyarısında bulundu.

Siber suçluların işini zorlaştırın

Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijital hesaplarınızda güçlü şifreler kullanarak, hackerlerin işini zorlaştırabilirsiniz. Two factor authentication (2FA) olarak tanımlanan çift faktörlü kimlik doğrulama uygulamaları, güvenlik derecesini çok yükseltiyor, özellikle de parasal işlemlerde.”

Online bankacılık işlemlerinde zaten kullanıyorsunuz

Akbal, “Çift faktörlü ya da iki aşamalı kimlik doğrulama; tıpkı online bankacılık işlemlerinde olduğu gibi, şirket verilerine ulaşmak isteyen kişinin cep telefonuna tek kullanımlık şifre iletiyor. Sadece bu şifre sayesinde sisteme erişim sağlanabiliyor” bilgisini paylaştı.

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