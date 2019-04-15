Tek yerine iki şifre ile hackerlerin işini zorlaştırın
ESET, Adana’da iş ortakları ve müşterilerine 2019 sürüm yazılımlarını tanıttı. ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, işletmelere yönelik en büyük güvenlik risklerinden birinin, aynı veya yetersiz parola-şifre kullanımı olduğuna dikkat çekti. Akbal, çift faktörlü doğrulama uygulamalarının bu soruna çözüm sunduğunu ve hackerlerin kurum kaynaklarına ulaşmasını zorlaştırdığını söyledi.
ESET, Çukurova Bölgesi’ndeki iş ortakları, müşteri ve bazı kamu kurumlarının temsilcilerini AdanaSheraton Oteli’nde yapılan “Geleceğe Hazır Siber Güvenlik” toplantısında buluşturdu. Toplantı, ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, ESET Türkiye Dağıtıcı ve Saha Grup Müdürü Hakan Ünlü ve ESET Adana Bölgesi Saha Sorumlusu Ertan Gücek’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikte ESET’in 2019 dijital güvenlik ürünleri tanıtıldı ve öne çıkan siber tehditler konuşuldu.
Parola problemi
Parolalar – şifreler, dijital güvenliğin, dolayısıyla da hayatımızın artık çok önemli bir parçası. Ancak çeşitli araştırmalar, şifrelerin kullanıcı zaafları nedeniyle IT güvenliğinin en zayıf halkalarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Bu konuya işaret eden Akbal, “Özellikle kurumlarda zayıf ve aynı şifrelerin kullanımı, büyük çaplı mali kayıplara neden olabilir” uyarısında bulundu.
Siber suçluların işini zorlaştırın
Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijital hesaplarınızda güçlü şifreler kullanarak, hackerlerin işini zorlaştırabilirsiniz. Two factor authentication (2FA) olarak tanımlanan çift faktörlü kimlik doğrulama uygulamaları, güvenlik derecesini çok yükseltiyor, özellikle de parasal işlemlerde.”
Online bankacılık işlemlerinde zaten kullanıyorsunuz
Akbal, “Çift faktörlü ya da iki aşamalı kimlik doğrulama; tıpkı online bankacılık işlemlerinde olduğu gibi, şirket verilerine ulaşmak isteyen kişinin cep telefonuna tek kullanımlık şifre iletiyor. Sadece bu şifre sayesinde sisteme erişim sağlanabiliyor” bilgisini paylaştı.
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