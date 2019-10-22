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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.10.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

TEGV ve Lenovo iş birliği ile Tasarım ve Beceri Atölyesi Gümüşpala’da açıldı

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TEGV ve Lenovo iş birliği ile Tasarım ve Beceri Atölyesi Gümüşpala’da açıldı

Yüzbinlerce çocuğa nitelikli eğitim desteği vermeye devam eden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’nın, teknoloji devi Lenovo’nun desteğiyle hayata geçirdiği Tasarım ve Beceri Atölyesi, TEGV İzmir Gümüşpala Öğrenim Birimi’nde 22 Ekim 2019’da düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu TEGV, 22 Ekim 2019’da İzmir Gümüşpala Öğrenim Birimi’nde Lenovo desteği ile açılışını gerçekleştirdiği Tasarım ve Beceri Atölyesi’nde İzmirli çocukları 21. yüzyıl öğrenme becerileri ile buluşturdu. Gümüşpala Öğrenim Birimi ile Lenovo, TEGV çocukları için ikinci Tasarım ve Beceri Atölyesi’ni açarken, TEGV Türkiye genelinde altıncı atölyesinin açılışını yapmış oldu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Gümüşpala Öğrenim Birimi Tasarım ve Beceri Atölyesi Açılış Töreni, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, TEGV çocukları, TEGV gönüllüleri ve Lenovo Türkiye çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı: “Lenovo’nun sponsorluğunda bugün açılışını yapacağımız Tasarım ve Beceri Atölyemiz, TEGV çatısı altında faaliyete geçen altıncı atölye oldu. Yedincisini ise yine İzmir’de Eşrefpaşa Öğrenim Birimi’nde açacağız. Bugün çatısı altında bulunduğumuz Gümüşpala Öğrenim Birimimiz diğer dört birimimizle birlikte rahmetli Başkan Ahmet Piriştina girişimleriyle TEGV’in 1996 yılında İzmir’e gelişi ile hayata geçti. Dönem içerisinde 10 etkinlik noktasına kadar ulaştık ancak bugün 5 etkinlik noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.” diye konuştu.

TEGV ve Lenovo iş birliği ile Tasarım ve Beceri Atölyesi Gümüşpala’da açıldı

Gümüşpala Öğrenim Birimi’nin 2002’de faaliyetlerine başladığını ifade eden Tosyalı, 2002’den bu yana 850 gönüllü aracılığıyla yaklaşık 16 bin TEGV’li çocuğu nitelikli eğitimle buluşturduklarının altını çizerek şöyle devam etti: “Sponsorlarımız arttıkça çocuklarımızı ileri teknoloji ile buluşturmaya devam ediyoruz. 2 yıl önce kodlama girdi dünyamıza… Bugüne kadar 71 etkinlik noktamızda yılda 200 bin çocuğa ulaştık. Toplama baktığımızda 100 bin çocuğumuzun kodlamayla tanıştığını söyleyebilirim. Geçtiğimiz yaz aylarında Cambridge University Press’in desteğiyle İngilizce eğitimini de programlarımıza kattık. Dünyanın ve Türkiye’nin teknoloji devlerinden Lenovo ile Tasarım ve Beceri Atölyesi için yollarımız kesiştiğinde ise sadece 1 atölye için değil, 2 atölyeyle yola çıkma kararı aldık. Geçtiğimiz haftalarda Ergani Öğrenim Birimimizde Tasarım ve Beceri Atölyemizi birlikte açtık, bugün ise Gümüşpala Öğrenim Birimimizin Tasarım ve Beceri Atölyesinin açılışını yapmak için buradayız. Lenovo’ya ne kadar teşekkür etsek azdır.”

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu: “Lenovo olarak geçtiğimiz 1 Ekim’de Diyarbakır Ergani’de çocuklarımızı nitelikli bir eğitim için son teknolojiyle tanıştırdık. Aynı ay içinde bu kez İzmir Gümüşpala’da da birlikteyiz. Anadolu’nun denize ve berekete açılan şehri güzel İzmir’de, Gümüşpala Öğrenim Birimi’ndeki Lenovo Tasarım ve Beceri Atölyesi hayırlı olsun. Bugün burada bu misyonu gerçekleştirdiğimiz yeni atölyemizde de teknoloji ve yaratıcılığı buluşturduk. Lenovo olarak üstün performanslı bilgisayarlarla ve cihazlarla bir teknoloji sınıfı oluşturduk. Lenovo Tasarım ve Beceri Atölyesi’nde çocuklarımızın heyecanını ve sevincini paylaşmaktan çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

TEGV ve Lenovo iş birliği ile Tasarım ve Beceri Atölyesi Gümüşpala’da açıldı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’nın 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyor. “Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir” sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor. İş birliği yapılan okulların ders içi saatleri ve hafta sonu katılacağı etkinliklerle çocuklarımızın gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilecek projeler oluşturabilmeleri için bilim, sanat ve bilişim gibi alanları kullanarak hayata daha donanımlı olarak hazırlanmasını sağlayacak Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklarımızın coşkuyla geldiği, sevgiyle karşılandığı, eğitimle güçlendiği özel bir mekân olacak.

TEGV’de çocuklar, sosyal ve duygusal yeteneklerini geliştirirken, empati kurma ve takım çalışması becerilerini yükseltiyor, kendilerini ifade ederek özgüven kazanıyorlar. Farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetme fırsatı veren TEGV, Gümüşpala Öğrenim Birimi’nde gerçekleştirilecek tüm etkinliklere ilköğretim çağındaki çocuklarımızı davet ediyor.

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