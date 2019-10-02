TEGV iş birliği yaptı, Diyarbakır Ergani’de çocuklara destek oldu
Lenovo, Türkiye’nin dört bir yanında her yıl yüzbinlerce çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile iş birliği yaparak teknolojiyi TEGV Diyarbakır Ergani Öğrenim Birimi’nde açılan Tasarım ve Beceri Atölyesi’ne taşıdı. 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde gerçekleştirilen açılış törenine ulusal ve yerel basın ilgi gösterdi. Açılış Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı’ nın ev sahipliğinde, Diyarbakır Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın’ın da katılımıyla gerçekleşti.
Lenovo, TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) ile iş birliği doğrultusunda Diyarbakır Ergani Öğrenim Birimi’nde teknolojiyi gençlerle buluşturan Tasarım ve Beceri Atölyesi’nin açılışını 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde TEGV’in Diyarbakır Ergani Öğrenim Birimi’nde düzenlenen törenle gerçekleştirdi.
Teknoloji ve yaratıcılığın bir araya geldiği Tasarım ve Beceri Atölyesi’nin açılışı TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu’nun ev sahipliğinde, Lenovo Türkiye çalışanları, TEGV çocukları ve gönüllülerinin hazır bulunduğu törende gerçekleşti.
Törende şirketin Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu şöyle konuştu: “Biz akıllı dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı teknolojinin inovasyon, tasarım ve yaratım süreçlerine dahil edecek imkanlar sunmak ülkemiz için de katma değer yaratabileceğimiz çok kıymetli bir misyondur. Bugün burada bu misyonu gerçekleştirmek için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile iş birliği yapıyoruz.”
Açılış töreninde TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı şunları söyledi: “Bugün, yenilenen TEGV Ergani Öğrenim Birimimizin kapılarının açarkan, Erganili çocuklarımızın hayatında da yeni bir sayfa açacağımıza inanıyoruz. Çocuklarımız burada kodlamadan, matematiğe, İngilizceden bilime, çok çeşitli etkinliklerle buluşacaklar. Ayrıca bugün, dünyadaki en yenilikçi öğrenme ortamlarından biri olan Tasarım Beceri Atölyemiz de Lenovo’nun desteği ile açılıyor.”
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’nın 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyor. Diyarbakır Ergani Öğrenim Birimi’nde açılan Tasarım ve Beceri Atölyesi, dijital dönüşümün ve teknolojik yeniliklerin geleceğimize yön verdiği bir dönemin içinden geçerken Şirketin desteğiyle çocuklarımızı teknolojinin ve bilişimin geleceğine daha donanımlı olarak hazırlanmasını hedefliyor. Şirket, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı kapsamında çocuklar ve gençler için teknolojiyi doğru kullanma ve yaygınlaştırma amacıyla TEGV iş birliği ile yeni Tasarım ve Beceri Atölye’lerine destek vermeyi sürdürecek.
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