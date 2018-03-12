TEGV ile birlikte hayata geçirilen MobileKids Trafik Eğitim Projesi çocuklarla buluştu

MobileKids Trafik Eğitim Projesi kapsamında farklı illerdeki okullarda Trafik Ateşböceği ile verilen trafik eğitimine ek olarak daha çok çocuğa ulaşabilmek amacıyla farklı tarihlerde yan etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede 11 Mart Pazar günü İstanbul Levent’te bulunan Metrocity AVM’de çocukların katılabileceği atölye ve yaratıcı drama çalışmaları düzenlendi. MobileKids’in maskotu Moki ile birlikte düzenlenen atölye çalışmalarında “Kendi Trafik İşaretini Tasarla”, “Boyama Etkinlikleri”, “Mini Şehir”, “Kes Yapıştır Trafik Işıkları” başlıklı etkinlikler yer aldı. Drama etkinliğinde ise drama lideri, çocuklara temel trafik kurallarını eğlenceli ve eğitici bir tiyatro gösterisiyle ve oyunla anlattı. Sabah 10:00’da başlayıp 18:00’a kadar süren etkinliğe 100’den fazla çocuk ve aileleri katıldı.

İnternet üzerinden de eğitim almak mümkün

Etkinlikte, projenin önemli diğer bir ayağını oluşturan online eğitim modülü de ailelere anlatıdı. MobileKids Türkiye web sitesini (tr.mobilekids.net) ziyaret eden çocuklar online eğitim modülüne ulaşabiliyor, proje kapsamında okulları ziyaret eden Trafik Ateşböceği’nde verilen eğitimin aynısını eğitici videolar ve eğlenceli oyunlarla alabiliyorlar. Eğitimi başarıyla tamamlayan çocuklar, “Geleceğin Usta Şoförü” eğitim sertifikasının yanı sıra MobileKids’ten sürpriz hediye setinin de sahibi oluyorlar.

Uygulamalı eğitimle bilgiler pekişiyor

Bugüne kadar; 12 ilde, 15 noktada, 22 yerleşik, 14 taşımalı olmak üzere 36 okulda 17.806 çocuğa birebir 6 saat trafik eğitimi verilen projede, eğitim etkinlikleri ilköğretim okullarının bahçelerine yerleştirilen Trafik Ateşböceği’nde gerçekleştirildi.

MobileKids Trafik Eğitim Projesi kapsamında 7-12 yaş arası ilköğretim çağı çocuklarının trafik bilgisinin ve farkındalığının artırılması, trafikle ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmaları hedefleniyor. Temel trafik kavramları, trafikte dikkat, trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme ve trafikte özel durumlar bölümlerinden oluşan eğitimde çocuklar, yetkinliklerini artırma şansına sahip oluyorlar. Trafik Ateşböceği içerisindeki özel donanım ve malzemeler sayesinde çocuklar program içeriklerini bizzat uygulayabiliyorlar.

Uluslararası deneyimi Türkiye’ye taşıyor

Türkiye’deki en büyük yabancı sermayeli yatırımlardan biri olan Mercedes-Benz Türk ve TEGV işbirliğiyle hayata geçirilen MobileKids Trafik Eğitim Projesi, Almanya’nın yanı sıra Hindistan, Malezya, İsrail, İtalya, Çin, Macaristan’da uygulanıyor.