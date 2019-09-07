TCL PLEX’i IFA 2019’da tanıtıldı! Peki özellikleri nasıl?
Bünyesindeki Alcatel ve BlackBerry markaları ile akıllı telefon pazarında boy gösteren Çinli TCL şimdi kendi markasını piyasaya sürüyor. TCL Plex firmanın pazardaki ilk akıllı telefon modeli olacak.
TCL Plex modeli firmanın üst seviyeye yakın konumlandırdığı bir telefon olacak. 6.53 inçlik LCD panelinde 2280x1080 piksel çözünürlük sunan telefon delik şeklinde çentik tasarımına yer verilmiş. Firmanın NXTVISION teknolojisi gerçek zamanlı olarak ekranda renkleri optimize edebiliyor.
Qualcomm’un orta ve üst segment arasına konumlandırılan Snapdragon 675işlemcisinden güç alan TCL Plex, bunun yanında 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya yer veriyor. Dahili hafıza MicroSD kart yardımıyla 256 GB’a kadar da artırılabiliyor.
Kamera tarafında da oldukça başarılı özelliklerle bizleri karşılayan telefonun arkasında 3’lü arka kamera kurulumuna yer veriliyor. Bu 3’lü arka kamera kurulumundan ana kamera, 48 Megapiksel çözünürlüğünde iken diğer iki kameranın her biri 2 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Telefon ultra geniş açı ile çekimler de yapabiliyor.
Telefonun bağlantı özelliklerine baktığımızda telefonda USB Type-C girişinin ve kulaklık girişinin yer aldığını görüyoruz. Ayrıca telefon Bluetooth 5.0 ile birlikte güncel bağlantı özelliklerini desteklemeyi başarıyor. Ancak telefonda 5G özelliği bulunmuyor. Telefon, parmak izi okuyucusuna arka tarafında yer veriyor.
Gelecek yıldaki planlarını paylaşan TCL, 2020 yılında katlanabilir telefon ve 5Guyumlu telefonlarla karşımıza çıkacağını açıkladı.
3820mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenirken kenar kısmında yer alan atanmış bir tuşa farklı kısayollar atayabiliyorsunuz. TCL Plex için 360$ fiyat etiketi mevcut ve yıl sonunda piyasada olacak.
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