TCL Plex için Android 10 güncellemesi kullanıcılara sunuldu

6.53 inçlik LCD panelinde 2280x1080 piksel çözünürlük sunan telefon delik şeklinde çentik tasarımına yer verilmiş. Firmanın NXTVISION teknolojisi gerçek zamanlı olarak ekranda renkleri optimize edebiliyor.

Qualcomm’un orta ve üst segment arasına konumlandırılan Snapdragon 675işlemcisinden güç alan TCL Plex, bunun yanında 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya yer veriyor. Dahili hafıza MicroSD kart yardımıyla 256 GB’a kadar da artırılabiliyor.

Kamera tarafında da oldukça başarılı özelliklerle bizleri karşılayan telefonun arkasında 3’lü arka kamera kurulumuna yer veriliyor. Bu 3’lü arka kamera kurulumundan ana kamera, 48 Megapiksel çözünürlüğünde iken diğer iki kameranın her biri 2 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Telefon ultra geniş açı ile çekimler de yapabiliyor.

Telefonun bağlantı özelliklerine baktığımızda telefonda USB Type-C girişinin ve kulaklık girişinin yer aldığını görüyoruz. Ayrıca telefon Bluetooth 5.0 ile birlikte güncel bağlantı özelliklerini desteklemeyi başarıyor. Ancak telefonda 5G özelliği bulunmuyor. Telefon, parmak izi okuyucusuna arka tarafında yer veriyor.

3820mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenirken kenar kısmında yer alan atanmış bir tuşa farklı kısayollar atayabiliyorsunuz.



ANDROID 10 GÜNCELLEMESİ ALDI



Türkiye'de de satışta olan cihaz, Android 10 güncellemesini almaya başladı. Bu güncellemeyle birlikte hata düzeltmeleri ve yeni özellikler telefona kazandırılıyor. TCL Plex'e gelen Android 10 güncellemesi, 48MP çözünürlüğe sahip ana kameranın daha hızlı ve performanslı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Ayrıca selfie kamerasına da yeni filtrelerin geldiği belirtilirken, akıllı telefona karanlık ve oyun modlarının da eklendiği belirtilmiş. Bunlara ek olarak cihazın kilit ekranında, artık çalan müziği kontrol edebileceğiniz kontroller de mevcut olacak.