TCL Communication IFA 2019'da Alcatel 3x'i tanıttı
TCL Communication Berlin'de gerçekleşen IFA 2019'da Alcatel 3x'in 2019 versiyonunu tanıttı.
Alcatel 3x; 2.5D çift taraflı cam tasarımın yanı sıra mini çentikli 6.52 inç HD+ Süper Full View ekranıyla gelirken, ekran gövde oranının yüzde 89 olması da dikkat çekici bir özellik. Sekiz çekirdekli güçlü işlemci ve son derece dayanıklı 4000mAh bataryayla donatılan Alcatel 3x, gerçek zamanlı bokeh efekti, süper geniş açı, gece video çekimi ve yapay zekâ sahne görüntüleme algılayıcısı özellikleriyle öne çıkıyor. Donatılan 3 çok yönlü 16MP+8mp+5MP arka kamerası sayesinde Alcatel 3x, dinamik görüntüler elde edilmesini mümkün kılıyor.
Alcatel 3x'te ayrıca Google Assistant'a tek dokunuşla kolayca ulaşabilmenizi sağlayan özel bir tuş da bulunuyor. Kişisel Google Assistant'ınız, uygulamalarınızı başlatmaktan Google Lens işlevini kullanabilmenize kadar pek çok işlemi yerine getiriyor.
Alcatel 3x'in 4+64GB'lık versiyonu ve 6+128GB'lık yüksek hafızalı versiyonu bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak. Her iki versiyon da siyah renk seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak.
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