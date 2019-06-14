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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
14.06.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

TCDD ile TÜBİTAK demir yolu Ar-Ge'sini ele alacak

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TCDD ile TÜBİTAK demir yolu Ar-Ge'sini ele alacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde, yarın Kocaeli'de demir yolu işletmeciliği alanında yeni teknolojilerin ele alınacağı Ar-Ge çalıştayı gerçekleştirilecek.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak çalıştayda, demir yolu taşımacılığında dünyayla rekabet edebilmek ve güvenli demir yolu işletmeciliği yapabilmek amacıyla hazırlanan projeler masaya yatırılacak.

Yerli ve milli demir yolu sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da değerlendirileceği TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesinde bulunan Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsündeki çalıştaya, iki kurum yetkilileri ve uzmanlarının yanı sıra bağlı kuruluşlardan da katılım gerçekleşecek.

TCDD ile TÜBİTAK'ın bugüne kadar birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, milli sinyalizasyon, E-1000 tipi elektrikli lokomotif geliştirilmesi, kompozit fren pabucu, trafik kontrolörü simülatörü yazılımı, darası hafifletilmiş yük vagonunun tasarımı, milli tren simülatörü tasarım ile elektrifikasyon kompozit konsol ve hoban izolatörü imalatları projelerinin başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çalıştaylarla üretimde yerlilik ve millilik esasını da göz önünde bulundurmanın, dış ticaret açığını azaltıcı yönde katkı sağlayacak güçlü ekosistemi hayata geçirmenin ve böylece TCDD'nin uluslararası demir yolu pazarında söz sahibi olmasının hedeflendiği kaydedildi.

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