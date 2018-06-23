TBT nedir? Neden kullanılıyor?

TBT, Throw Back Thursday yani Perşembe'ye Dönüş ibaresinin kısaltmasıdır. TBT, kullanıcıların daha önce çektiği, yani güncel olmayan fotoğraflarını paylaşırken kullandığı bir kavramdır, hashtag'dir. Örneğin 10 yıl önce çekildiğiniz ya da çektiğiniz bir fotoğrafı ele alalım. Bu fotoğrafı bugün Instagram'dan veya herhangi bir sosyal medya mecrasından paylaşırken eski olduğunu belirtmeniz gerekir; bunun için uzun uzun yazmaktansa kısaca TBT yazmanız paylaştığınız bu fotoğrafın eski bir güne ait olduğunu gösterecektir. Evrensel bir kavram olduğundan bu fotoğrafı ve TBT'yi gören herkes de aynı mesajı alacaktır.

Diğer yandan TBT'nin açılımı yani Throw Back Thursday'da Perşembe gününün önemine gelecek olursak. Aslında perşembenin bir özelliği yok. Sadece cumadan önceki gün, kullanıcılar birbiri ardına eski fotoğraflarını paylaşma akımını başlattığından ve haftanın bu günü tercih ediliğinden TBT kavramının sonundaki T, perşembe günü için ayrılmıştır. Yani perşembenin özel bir sebebi olmamakla birlikte herkes anlaşmış gibi arşiv fotoğraflarını perşembe günü paylaştığından TBT ifadelerini de daha çok bugünlerde görmekteyiz. Eğer perşembe günü dışında bir fotoğrafa TBT yazarsanız bunun bir anlamı olmaz.

Eğer perşembe günü haricinde, örneğin salı veya çarşamba günü eskilerden bir fotoğraf paylaşmak istiyorsanız o zaman TBT'nin T'sini atıp TB şeklinde de paylaşabilirsiniz. Böylece Throw Back yani Geçmişe Dönüş şeklinde yaptığınız bu paylaşım her gün için geçerli olur. Zaten dikkat ederseniz TBT kadar TB kısaltmasını da fotoğrafların altında görüyoruz. İşte TB de tam bu noktada ortada çıkıyor.

Ama herkes perşembe günü eskilerden bir fotoğraf paylaşma alışkanlığında olduğundan, TBT daha popüler bir ifadedir ve siz de hashtag'lerinizd #TBT'yi sıkça kullanmaya özen gösterebilirsiniz. Böylece Instagram hesabınız herkese açıksa TBT hashtag'iyle dünya genelinde yeni takipçiler kazanabilir, takipçi sayınızı artırabilirsiniz.