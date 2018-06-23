TBT nedir? Neden kullanılıyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTBT nedir? Neden kullanılıyor?
GeriTeknoloji TBT nedir? Neden kullanılıyor?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
23.06.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

TBT nedir? Neden kullanılıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TBT nedir? Neden kullanılıyor?

TBT nedir, ne demektir? TBT, uzun süredir karşımıza çıkan bir kavramın kısaltması aslında. TBT, özellikle de Instagram'ın hayatımıza girmesiyle birlikte karşımıza çıkmaya başladı. TBT, İngilizce bir ifadeniz kısaltması olsa da, dünya genelinde kabul gördüğünden dünyanın neresinde olursanız olun TBT hashtag'ini görebilirsiniz. Peki TBT nedir, ne anlama geliyor? TBT neden kullanılıyor?

TBT, Throw Back Thursday yani Perşembe'ye Dönüş ibaresinin kısaltmasıdır. TBT, kullanıcıların daha önce çektiği, yani güncel olmayan fotoğraflarını paylaşırken kullandığı bir kavramdır, hashtag'dir. Örneğin 10 yıl önce çekildiğiniz ya da çektiğiniz bir fotoğrafı ele alalım. Bu fotoğrafı bugün Instagram'dan veya herhangi bir sosyal medya mecrasından paylaşırken eski olduğunu belirtmeniz gerekir; bunun için uzun uzun yazmaktansa kısaca TBT yazmanız paylaştığınız bu fotoğrafın eski bir güne ait olduğunu gösterecektir. Evrensel bir kavram olduğundan bu fotoğrafı ve TBT'yi gören herkes de aynı mesajı alacaktır.

Diğer yandan TBT'nin açılımı yani Throw Back Thursday'da Perşembe gününün önemine gelecek olursak. Aslında perşembenin bir özelliği yok. Sadece cumadan önceki gün, kullanıcılar birbiri ardına eski fotoğraflarını paylaşma akımını başlattığından ve haftanın bu günü tercih ediliğinden TBT kavramının sonundaki T, perşembe günü için ayrılmıştır. Yani perşembenin özel bir sebebi olmamakla birlikte herkes anlaşmış gibi arşiv fotoğraflarını perşembe günü paylaştığından TBT ifadelerini de daha çok bugünlerde görmekteyiz. Eğer perşembe günü dışında bir fotoğrafa TBT yazarsanız bunun bir anlamı olmaz.

Eğer perşembe günü haricinde, örneğin salı veya çarşamba günü eskilerden bir fotoğraf paylaşmak istiyorsanız o zaman TBT'nin T'sini atıp TB şeklinde de paylaşabilirsiniz. Böylece Throw Back yani Geçmişe Dönüş şeklinde yaptığınız bu paylaşım her gün için geçerli olur. Zaten dikkat ederseniz TBT kadar TB kısaltmasını da fotoğrafların altında görüyoruz. İşte TB de tam bu noktada ortada çıkıyor.

Ama herkes perşembe günü eskilerden bir fotoğraf paylaşma alışkanlığında olduğundan, TBT daha popüler bir ifadedir ve siz de hashtag'lerinizd #TBT'yi sıkça kullanmaya özen gösterebilirsiniz. Böylece Instagram hesabınız herkese açıksa TBT hashtag'iyle dünya genelinde yeni takipçiler kazanabilir, takipçi sayınızı artırabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Steam yaz indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen tüm oyunlar

Stalk nedir? Stalklamak ne demek?

TBT nedir? Neden kullanılıyor?

NASA'dan olası gök taşı tehlikesine yönelik plan