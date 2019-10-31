Tayvan'ın en değerli uluslararası markası seçildi
ASUS, dünyanın önde gelen marka danışmanlık şirketi Interbrand tarafından düzenlenen prestijli 2019 Tayvan'ın En İyi Global Markaları anketinde üst üste yedinci yıl birinci olarak Tayvan'ın en değerli uluslararası markası seçildi.
Her yıl düzenlenen Tayvan'ın En İyi Global Markaları anketi, Tayvan'daki markaların uluslararası arenada nasıl performans gösterdiğini belirleyen temel göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. ASUS, ödülünü Tayvan Ekonomik İlişkiler Bakanlığı tarafından düzenlenen 2019 Tayvan'ın En İyi Global Markaları Ödül töreninde aldı.
Fortune dergisi bu yıl daha ASUS'u Dünyanın En Beğenilen Şirketlerinden biri olarak listeledi. Forbes ise Global 2000: Dünyanın En Saygın Şirketleri sıralamasında ASUS'a üst üste üçüncü kez yer verdi. ASUS ayrıca, 22 adet iF Tasarım ödülü, 21 adet Red Dot ödülü ve dört adet Good Design ödülü dahil birçok prestijli ödülün de sahibi oldu.
ASUS, diğer yandan ASUS ProArt serisini duyurdu. Bu yeni seri, fotoğrafçılık ve videografi gibi geleneksel içerik üretme alanlarındaki profesyonel iş akışlarının değişen ihtiyaçlarını karşılamak ve 3D tasarımcılar, oyun geliştiriciler ve diğer yaratıcı işlerde çalışan profesyoneller için yeni çözümler sunmak amacıyla tasarlandı.
Yeni ASUS ProArt ürünleri arasında ProArt StudioBook One, ProArt StudioBook Pro X, ProArt Station D940MX ve ProArt Display PA32UCG bulunuyor. Bu yeni ASUS ProArt ürünleri, içerik üreticilerin en iyi yardımcıları olacak şekilde tasarlanan inovatif yeni ürünlerle büyümeye devam edecek kapsamlı içerik üretim çözümlerinin temelini oluşturuyor.
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