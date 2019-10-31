Tayvan'ın en değerli uluslararası markası seçildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTayvan'ın en değerli uluslararası markası seçildi
GeriTeknoloji Tayvan'ın en değerli uluslararası markası seçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
31.10.2019 - 08:41, Son Güncelleme:

Tayvan'ın en değerli uluslararası markası seçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tayvan'ın en değerli uluslararası markası seçildi

ASUS, dünyanın önde gelen marka danışmanlık şirketi Interbrand tarafından düzenlenen prestijli 2019 Tayvan'ın En İyi Global Markaları anketinde üst üste yedinci yıl birinci olarak Tayvan'ın en değerli uluslararası markası seçildi.

Her yıl düzenlenen Tayvan'ın En İyi Global Markaları anketi, Tayvan'daki markaların uluslararası arenada nasıl performans gösterdiğini belirleyen temel göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. ASUS, ödülünü Tayvan Ekonomik İlişkiler Bakanlığı tarafından düzenlenen 2019 Tayvan'ın En İyi Global Markaları Ödül töreninde aldı.

Fortune dergisi bu yıl daha ASUS'u Dünyanın En Beğenilen Şirketlerinden biri olarak listeledi. Forbes ise Global 2000: Dünyanın En Saygın Şirketleri sıralamasında ASUS'a üst üste üçüncü kez yer verdi. ASUS ayrıca, 22 adet iF Tasarım ödülü, 21 adet Red Dot ödülü ve dört adet Good Design ödülü dahil birçok prestijli ödülün de sahibi oldu. 

 

ASUS, diğer yandan ASUS ProArt serisini duyurdu. Bu yeni seri, fotoğrafçılık ve videografi gibi geleneksel içerik üretme alanlarındaki profesyonel iş akışlarının değişen ihtiyaçlarını karşılamak ve 3D tasarımcılar, oyun geliştiriciler ve diğer yaratıcı işlerde çalışan profesyoneller için yeni çözümler sunmak amacıyla tasarlandı.

Yeni ASUS ProArt ürünleri arasında ProArt StudioBook One, ProArt StudioBook Pro X, ProArt Station D940MX ve ProArt Display PA32UCG bulunuyor. Bu yeni ASUS ProArt ürünleri, içerik üreticilerin en iyi yardımcıları olacak şekilde tasarlanan inovatif yeni ürünlerle büyümeye devam edecek kapsamlı içerik üretim çözümlerinin temelini oluşturuyor. 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle