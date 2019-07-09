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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.07.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Tatilde verilerinizi koruyabilmek için 5 önemli ipucu

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Tatilde verilerinizi koruyabilmek için 5 önemli ipucu

Tatil için sıcak yaz aylarını ve denizi tercih eden kullanıcılar elektronik cihazlarını bekleyen tehlikeleri görmezden gelebiliyor. Birçok insanın güneşten korunmak için duyduğu endişeyi, elektronik cihazlarını koruma konusunda taşımadığını belirten uzmanlar, sıcak yaz tatillerinde cihazlardaki verilerinin sağlığı için dikkat edilmesi gereken 5 noktayı sıralıyor.

Tatil için sıcak yaz aylarını ve denizi tercih eden kullanıcılar, elektronik cihazlarını bekleyen birçok tehlike ile karşı karşıya. Bu tehlikeler arasında özellikle yüksek sıcaklık ve sıvı teması ise başı çekiyor.

Tatiller çok eğlenceli görünebilir, ancak elektronik cihazlar için pek de öyle değildir. İnsanların verilerini kaybettiği en yoğun zamanın tatil dönemleri olduğunu hatırlatan uzmanlar, bu durumun nedenleri arasında sıcaklık ve sıvı temasının önemli payı olduğunu belirtiyor. 

1. Sıvı temas eden cihazlara dikkat edin. Kamera veya cep telefonunun sıvıyla teması durumunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar olduğunu belirten Serap Günal, kullanıcıların bu tarz durumlarda cihazlarını şarj etmeye çalışmamalarını ve kapalı durumda bırakmaları gerektiğini vurguluyor. Mümkünse cihazın pilinin çıkarılıp kurumaya bırakılmasını öneren Günal, ıslanan cihazların asla fön makinesiyle kurutulmaması gerektiğini ve klasikleşen pirinç taktiğinin de işe yaramadığını hatırlatıyor. 

2. Kumsallarda cihazlarınızı koruma altına alın. Elektronik cihazlara zarar veren bir diğer unsur ise kum. Islak kum kolayca bir akıllı telefona sızabilir ve USB bağlantı noktasını engelleyebilir. Akıllı telefonunuzun sizinle plaja gelmesi gerekiyorsa, uygun bir şekilde koruma altına aldığınızdan emin olun. 

3. Güneş kremlerine de dikkat edin. Güneş yanığı losyonları, cilt için mükemmel olsa da akıllı telefonlarla temas halinde olduğunda zararlı sonuçlar doğurabilir. Islak kum gibi, kremler de cihazlardaki önemli bağlantı noktalarını engelleyerek ciddi hasarlara neden olabilir. Güneş kremlerinin cihazlarınızdan uzak konumda olmasına dikkat edin. 

4. Şekerli içecekleri tüketirken cihazınızdan uzak tutun. Şekerli sıvının kendisi yalnızca elektronik cihazınızın ciddi sıvı hasarına maruz kalmasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda içecekteki şeker kristalleşerek cihazınızda kısa devreye neden olabilir. 

5. Hırsızlıklara karşı tetikte olun. Turistik bölgelerdeki yoğun insan popülasyonundan dolayı hırsızlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Hırsızların, para dışında özellikle elektronik cihazlara göz diktiğine dikkat çeken uzmanlar, kullanıcıların kişisel eşyalarını kendilerine yakın tutması gerektiğini, yaşanabilecek hırsızlık durumlarından sonra cihazlardan veri kurtarmanın mümkün olmadığını vurguluyor.

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