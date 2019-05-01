Tasarladığı güneş fırınını öğrencilerinin hizmetine sundu

İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makine tasarımlarına merakının bulunduğunu, bu alanda uzun yıllardır kendi imkanlarıyla çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla 2008'de bir aylık çalışma sonucu krom, cam, elyaf gibi yalıtım malzemelerini kullanarak "güneş fırını" yaptığını anlatan Arslan, fırının, örnek teşkil etmesi ve öğrencilerde fikir oluşturması amacıyla yaklaşık bir aydır fakülte bahçesinde sergilediğini ifade etti.



Arslan, dünyada çeşitli ihtiyaçlar kapsamında yaygın faydalanılan güneş fırınlarının, "güneş ülkesi" olmasına rağmen Türkiye'de kullanımının az olduğunu dile getirdi.



Fırının ısısının 250 dereceye kadar çıkabildiğine işaret eden Arslan, şöyle konuştu:



"Güneşten istenirse kışın bile fayda sağlanabilir. Nitekim biz aralık ayında öğrencilerimize güneş fırınında pişirdiğimiz yemekleri ikram ettik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Fırını farkındalık oluşsun diye yaptım. Fırın, güneşi dikey ve yatay eksende takip edebilecek bir sistemde yapıldı, hareket edebiliyor. İlerleyen zamanlarda otomatik hale getireceğiz. Amacım insanların güneşten faydalanma imkanını geliştirmek."



Arslan, öğrencilerin de çalışmalarda kendisine yardımcı olduğunu, fırında yemeğin yanı sıra çeşitli ısıtma işlemlerinin yapılabildiğini kaydetti.



"İstenirse soğutmada da kullanılabilir"



Fırın kullanılırken herhangi ücret ödemesine gerek kalmadığını vurgulayan Arslan, "Güneş enerjisini fırında kullanıyoruz. İstenirse soğutmada da kullanılabilir. Güneş fırını gayet ekonomik." diye konuştu.

Bunun çevreci bir çalışma olduğuna da değinen Arslan, "Etrafa birtakım gazların salınmasıyla çevrenin kirlenmesi gibi olumsuzluklar önlenmiş oluyor." dedi.

"Yaptığı çalışmalarla bize yeni fikirler kattı"



İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Sair Arı ise fırının kötü hava şartlarında dahi çalıştığını söyledi.



Arı, "Hocamız, iki haftada bir, elinden geldiğince öğrencilere burada yemek ikram ediyor. Hocamız her alanda bilgi ve donanımlı, sürekli kendini geliştiren bir insan. Bizlere de bu yaptığı çalışmalarla yeni fikirler kattı. Bu fikirleri beraber paylaşıp geliştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Fakültenin son sınıf öğrencilerinden Sedat Kaçar ise güneş enerjisinin farklı bir alanda da kullanıldığına, öğretmenleri sayesinde şahit olduklarını kaydetti.



Öte yandan Dr. Öğretim Üyesi Arslan, öğrencilerine tasarladığı "güneş fırını"nı anlatarak, burada ısıttığı gözlemelerden ikram etti.