Tasarladığı güneş fırınını öğrencilerinin hizmetine sundu

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
AA
01.05.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Tasarladığı "güneş fırını"nı öğrencilerinin hizmetine sundu

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Tasarladığı "güneş fırını"nı öğrencilerinin hizmetine sundu

İnönü Üniversitesi'nde Dr. Öğretim Üyesi Hasan Arslan, farkındalık oluşturmak amacıyla tasarladığı "güneş fırını"nı fakülte bahçesinde öğrencilerin kullanımına açtı.

İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makine tasarımlarına merakının bulunduğunu, bu alanda uzun yıllardır kendi imkanlarıyla çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla 2008'de bir aylık çalışma sonucu krom, cam, elyaf gibi yalıtım malzemelerini kullanarak "güneş fırını" yaptığını anlatan Arslan, fırının, örnek teşkil etmesi ve öğrencilerde fikir oluşturması amacıyla yaklaşık bir aydır fakülte bahçesinde sergilediğini ifade etti.

Arslan, dünyada çeşitli ihtiyaçlar kapsamında yaygın faydalanılan güneş fırınlarının, "güneş ülkesi" olmasına rağmen Türkiye'de kullanımının az olduğunu dile getirdi.

Fırının ısısının 250 dereceye kadar çıkabildiğine işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"Güneşten istenirse kışın bile fayda sağlanabilir. Nitekim biz aralık ayında öğrencilerimize güneş fırınında pişirdiğimiz yemekleri ikram ettik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Fırını farkındalık oluşsun diye yaptım. Fırın, güneşi dikey ve yatay eksende takip edebilecek bir sistemde yapıldı, hareket edebiliyor. İlerleyen zamanlarda otomatik hale getireceğiz. Amacım insanların güneşten faydalanma imkanını geliştirmek."

Arslan, öğrencilerin de çalışmalarda kendisine yardımcı olduğunu, fırında yemeğin yanı sıra çeşitli ısıtma işlemlerinin yapılabildiğini kaydetti.

Tasarladığı güneş fırınını öğrencilerinin hizmetine sundu

"İstenirse soğutmada da kullanılabilir"

Fırın kullanılırken herhangi ücret ödemesine gerek kalmadığını vurgulayan Arslan, "Güneş enerjisini fırında kullanıyoruz. İstenirse soğutmada da kullanılabilir. Güneş fırını gayet ekonomik." diye konuştu.

Bunun çevreci bir çalışma olduğuna da değinen Arslan, "Etrafa birtakım gazların salınmasıyla çevrenin kirlenmesi gibi olumsuzluklar önlenmiş oluyor." dedi.

"Yaptığı çalışmalarla bize yeni fikirler kattı"

İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Sair Arı ise fırının kötü hava şartlarında dahi çalıştığını söyledi.

Arı, "Hocamız, iki haftada bir, elinden geldiğince öğrencilere burada yemek ikram ediyor. Hocamız her alanda bilgi ve donanımlı, sürekli kendini geliştiren bir insan. Bizlere de bu yaptığı çalışmalarla yeni fikirler kattı. Bu fikirleri beraber paylaşıp geliştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fakültenin son sınıf öğrencilerinden Sedat Kaçar ise güneş enerjisinin farklı bir alanda da kullanıldığına, öğretmenleri sayesinde şahit olduklarını kaydetti.

Öte yandan Dr. Öğretim Üyesi Arslan, öğrencilerine tasarladığı "güneş fırını"nı anlatarak, burada ısıttığı gözlemelerden ikram etti.

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