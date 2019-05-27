Tarihin en hızlı ticari uçağı Overture için düğmeye bastı!

Boom Supersonic, konseptten üretime ve sertifikasyona kadar ürün geliştirme sürecini desteklemek için Dassault Systèmes'in 3DEXPERIENCE platformu tabanlı “Reinvent the Sky” endüstri çözümü deneyimini kullanıyor. Boom Supersonic, endüstride öncü bir konuma sahip olan bu çözümü kullanarak ilk prototipinin geliştirme süresini yarıya indirmenin yanı sıra program karmaşıklığını, verimsizliği, maliyetleri ve kaynak kullanımı azaltıp piyasaya giriş engellerini kaldırarak ürün kalitesini artıracak.

Bu gelişmeyle ilgili yorum yapan Boom Supersonic’in kurucu ortağı ve teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı Joshua Krall, “Overture, aerodinamikte, materyallerde ve itiş gücü teknolojilerindeki gelişmeleri kıtalar arası ticari uçuşlarda devrim yaratmak için kullanıyor. Süpersonik geleceğe dair vizyonumuzu ortaya koymak için güçlü tasarım araçlarına ihtiyacımız var ve Dassault Systèmes'in sağladığı şey de tam olarak bu.Bir startup olarak, eski yazılım sistemleriyle kısıtlı değiliz ve BT maliyetlerini düşük tutmayı amaçlıyoruz.Dassault Systèmes'in 3DEXPERIENCE platformunu süreçlerimize hızlıca ve kolayca entegre ettik ve projemiz olgunlaştıkça da yüzlerce kullanıcıya ulaşmayı bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Gittikçe artan yolculuk ve yeni ürün taleplerine yanıt vermek isteyen havacılık startup’ları, piyasaya yeni giriş yapan firmalar ve küçük ölçekli orijinal ekipman üreticileri (OEM'ler), teknik zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlayan yeni uçak tasarım konseptleriyle geleneksel havacılık endüstrisinin dinamiklerini sarsıyor.

Küçük ölçekli OEM'ler ve startup’lar tarafından ürün inovasyonu için özel olarak oluşturulan “Reinvent the Sky”, dijital tasarım ve simülasyon uygulamalarına tek, güvenli ve standartlara dayalı bir ortamda ölçeklenebilir erişim sunuyor. Boom Supersonic'in mühendisleri, program yöneticileri ve şef test pilotu gereksinimleri tanımlamak, ortak süreçlere ve parçalara tam izlenebilirlikle erişmek ve bunları yeniden kullanmak için gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabiliyor.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Dassault Systèmes Havacılık ve Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı David Ziegler ise şunları kaydetti: “Havacılık şirketleri, yolcu konforundan ödün vermeden daha hızlı, daha hafif ve daha verimli uçaklar sunmak için çalışıyorlar.İnovasyon yapan küçük ölçekli oluşumlar, ürün geliştirme programları için hem kendilerine daha köklü şirketlerin altyapı kapasitesini sunan hem de çevik olmalarını ve asgari düzeyde BT harcamaları yapmalarını sağlayacak araçlara ihtiyaç duyuyor.3DEXPERIENCE platformu bu desteği sağlıyor. Boom Supersonic, uzun zamandan beri endüstrideki en önemli dönüm noktalarının kalbinde yatan dijital uygulamalarla yeni nesil yolcu deneyimini yaratabilir.”

Boom Supersonic, süpersonik uçuştaki temel teknolojileri gözler önüne sermek üzere şu anda iki kişilik gösteri uçağı olan XB-1'i inşa ediyor.Şirketin amiral gemisi olan Overture, kullanım hazır hale geldiğinde tarihin en hızlı ticari uçağı olacak ve Mach 2,2 hızında New York'tan Londra'ya 3,25 saatte ve Tokyo'dan San Francisco'ya 5.5 saatte uçacak.