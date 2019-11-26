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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.11.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Tarayıcı bildirim hileleri 2019’un ilk üç çeyreğinde üç katına çıktı

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Tarayıcı bildirim hileleri 2019’un ilk üç çeyreğinde üç katına çıktı
Fotoğraf: iStock

Kimlik avı ve reklam amaçlı tarayıcı anlık bildirimlerinin popülerliği artıyor. Bu sorundan etkilenen kullanıcıların oranı bu yıl boyunca her ay arttı. Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre, ocak ayında 1.722.545 olan kurban sayısı Eylül 2019’da 5.544.530’a ulaştı. 2019’un ilk dokuz ayında Kaspersky ürünleri toplamda 14 milyondan fazla kullanıcıyı istenmeyen bildirimlerden korudu. Çok gelişmiş olmasa da her internet kullanıcısını hedef alabilen bu tehdide özel dikkat gerekiyor.

Tarayıcılarda anlık bildirimler okuyuculara düzenli güncel haberler göndermek amacıyla yıllar önce hayatımıza girdi. Ancak günümüzde bu bildirimler ziyaretçilere istenmeyen reklamlarla ve hatta zararlı yazılım indirmeye yönelik bağlantılarla dolu. Anlık bildirimler gibi kullanıcı dostu özellikleri sosyal mühendislik yöntemleri kullanarak dolandırıcılık için kullanmak kolay. Bu yüzden, bu yöntemin popülerliğinin artması şaşırtıcı değil. Kaspersky’nin yakın zaman önce tespit ettiği takvim daveti hilesinin ardından uzmanlar sahte anlık bildirimler ve kimlik avı için derinlemesine bir inceleme başlatarak bu aracın nasıl kötüye kullanılabileceğini araştırdı. 

Bildirim göndermek için kullanıcının izni gerektiğinden saldırganlar birden fazla sıra dışı yöntemle insanları kandırıp aboneliğe ikna etmeye çalışıyor. Tespit edilen yöntemler arasında şunlar bulunuyor: 

Abonelik onayını, CAPTCHA gibi başka bir işlemle almak.
Tam tıklanacağı anda ‘kabul et’ ve ‘reddet’ düğmelerinin yerini değiştirmek.
Popüler web sitelerinin kimlik avı için hazırlanan kopyalarından gelen bildirimler göstermek.
Web sitelerinde hileli abonelik iletileri göstermek. 

Saldırganlar kullanıcıların onayını aldıktan sonra mesaj bombardımanına başlıyor. En zararsız fakat yine de en popüler olan seçenekler hassas sosyal konulardaki ilgi çekici reklamlar oluyor. Piyango ödülleri, anket veya benzeri şeyler karşılığında para teklifi gibi dolandırıcılık yöntemleri de kullanılıyor. Daha gelişmiş yöntemlerde ise kimlik avı teknikleri kullanılarak kullanıcılardan para sızdırılmaya çalışılıyor. 

En sık görülen taktiklerden birine virüs uyarısı gibi sistem bildirimleri taklit ediliyor. Bu bildirimler kullanıcıları, güvenilir sitelerin kimlik avı amaçlı kopyalarına yönlendiriyor. Burada kullanıcılardan çeşitli “PC temizleme” araçları indirmeleri isteniyor. Ancak anlık bildirimlerin dolandırıcılık için kullanılabileceği yöntemler bunlarla sınırlı değil. 

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Artemy Ovchinnikov, “Anlık bildirimlerin kötüye kullanımında bir artış gözlemliyoruz. Saldırganlar kullanıcıları kandırmak için sürekli yeni teknolojiler kullanıyor. Çok yaygın kullanılan bu özellikten sosyal mühendislik yöntemleriyle kolayca yararlanılabiliyor. Bu da saldırıya uğrayan kullanıcı sayısında sürekli bir artışa neden oluyor. Anlık bildirimler, kullanıcıların ilgi duydukları konular hakkında güncel bilgilere erişmesini sağlıyor. İnternetteki her şeyde olduğu gibi, kullanıcıların anlık bildirimlere dikkat etmesi gerekiyor. Yalnızca güvenilir kaynaklardan geldiğinde emin oldukları, kullanışlı bildirimlere izin vermeliler.” dedi.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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