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    Tansiyon ölçen telefon kılıfı!

    Hürriyet Haber
    12.03.2018 - 13:28 | Son Güncelleme:

    Tansiyon ölçen telefon kılıfı sayesinde akıllı cihazlarımız sağlık takipçimiz olmaya devam ediyor. Tansiyon ölçen telefon kılıfı, bir sensör yuvası ile çalışıyor ve bilgiyi uygulamaya aktarıyor.

    Eğer bir tansiyon aletiniz yoksa tansiyon ölçme işlemi için bir kliniğe gitmek ve ilgili sağlık görevlisinin cihaz ile ölçüm yapması gerekiyor. Michigan State Üniversitesi’nde geliştirilmekte olan teknoloji sayesinde telefon kılıfları bu işlemi çok daha kolay hale getiriyor. Yeni bir 3D baskılı telefon kılıfı geliştiren araştırmacılar, kullanıcının sadece bir düğmeye basarak bu işlemi gerçekleştirebilmesini sağlıyor.

    Prototip sistemi, standart bir akıllı telefonun arkasına takılı 1 cm kalınlığında bir kılıf ve bu telefonda çalışan bir uygulamadan oluşuyor. Kullanıcı tansiyonunu ölçmek için kılıfın takılı olduğu telefonu kalp seviyesinde tutuyor ve kılıftaki sensör ünitesine parmağını bastırıyor. Sensörler, palmer ark arteri vasıtasıyla sistolik ve diyastolik kan basıncını ölçüyor. 

    Tansiyon ölçen telefon kılıfı

    Ölçme işlemi yaklaşık olarak standart bir tansiyon cihazıyla eş sürede gerçekleşiyor. Yapılan testlerde ölçümlerin doğru bir şeklide yapıldığı ancak bunun kesinleşmesi için testlerin devam etmesi gerektiği belirtildi. Tansiyon, anlık olarak değişim gösteren bir durum olduğu için çoklu ardışık okumalar ile ortalama tansiyon gösterme üzerine de çalışmalar yürütülüyor.

    Etiketler: tansiyon , telefon , kılıf
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