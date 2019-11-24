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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.11.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Taksitle telefon almak isteyenler online alışveriş kredisi kullanıyor

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Taksitle telefon almak isteyenler online alışveriş kredisi kullanıyor
Fotoğraf: iStock

Telefon satışlarında taksit bulunmaması nedeniyle alternatif çözüm yolları arayan kullanıcılar, online kredi kullanarak da yeni bir telefon temin edebiliyor.

Yıllık 25 milyar TL’lik hacme ulaşan faizsiz konut ve araç edindirme sektörü teknoloji dünyasına da çözüm sunmaya başladı. Vakıfevim, 5.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçlar için faizsiz finansal çözüm sunduğunu duyurdu. Özellikle akılı telefonlardaki kredi kartı sınırlamasına takılan ve alışveriş kredisi çekmek istemeyenler bu sistemle 12 aylık eşit ödeme yapabiliyor. Sektörde ilk kez sunulan mini tasarruf hizmetiyle katılımcılar 5.000 TL’ye kadar tutarlar için sisteme girebiliyor. Sözleşmeden sonraki ay istediği tutarı alarak teknoloji ürünleri veya farklı sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Konut, otomobil ve mini ihtiyaçlar için çözüm sunan şirket, 2020 yılında 200 kişilik ekip ve 41 şubeyle tüm Türkiye’de 200 milyon TL’lik sözleşme hacmine ulaşmayı hedefliyor. Faizsiz konut ve araç edindirme sisteminde sektörün büyüklüğü yıllık 25 milyar TL’ye ulaştı. Özellikle yüksek faizler nedeniyle sektör yüzde 120 büyüdü. 2020 yılında ise yüzde 50 büyümesi bekleniyor. 5 bin kişiye istihdam sağlayan ve 700 şubeye ulaşan sistemle katılımcılar son 1 yılda 40 bine yakın konut ve otomobil satın aldı. Şimdi de mini ihtiyaçlarla söz konusu rakamların artması bekleniyor.

Cep telefonuna yönelik kredi kartına taksit yasağı hala devam ediyor. Tüketiciler akıllı telefonları taksitle alabilmek için ürünün satıldığı noktada veya online olarak alışveriş kredisinden faydalanıyor. Farklı bir alternatif ise GSM operatörlerinden faturaya yansıtarak taksitle ödemek.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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