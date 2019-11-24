Taksitle telefon almak isteyenler online alışveriş kredisi kullanıyor
Telefon satışlarında taksit bulunmaması nedeniyle alternatif çözüm yolları arayan kullanıcılar, online kredi kullanarak da yeni bir telefon temin edebiliyor.
Yıllık 25 milyar TL’lik hacme ulaşan faizsiz konut ve araç edindirme sektörü teknoloji dünyasına da çözüm sunmaya başladı. Vakıfevim, 5.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçlar için faizsiz finansal çözüm sunduğunu duyurdu. Özellikle akılı telefonlardaki kredi kartı sınırlamasına takılan ve alışveriş kredisi çekmek istemeyenler bu sistemle 12 aylık eşit ödeme yapabiliyor. Sektörde ilk kez sunulan mini tasarruf hizmetiyle katılımcılar 5.000 TL’ye kadar tutarlar için sisteme girebiliyor. Sözleşmeden sonraki ay istediği tutarı alarak teknoloji ürünleri veya farklı sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
Konut, otomobil ve mini ihtiyaçlar için çözüm sunan şirket, 2020 yılında 200 kişilik ekip ve 41 şubeyle tüm Türkiye’de 200 milyon TL’lik sözleşme hacmine ulaşmayı hedefliyor. Faizsiz konut ve araç edindirme sisteminde sektörün büyüklüğü yıllık 25 milyar TL’ye ulaştı. Özellikle yüksek faizler nedeniyle sektör yüzde 120 büyüdü. 2020 yılında ise yüzde 50 büyümesi bekleniyor. 5 bin kişiye istihdam sağlayan ve 700 şubeye ulaşan sistemle katılımcılar son 1 yılda 40 bine yakın konut ve otomobil satın aldı. Şimdi de mini ihtiyaçlarla söz konusu rakamların artması bekleniyor.
Cep telefonuna yönelik kredi kartına taksit yasağı hala devam ediyor. Tüketiciler akıllı telefonları taksitle alabilmek için ürünün satıldığı noktada veya online olarak alışveriş kredisinden faydalanıyor. Farklı bir alternatif ise GSM operatörlerinden faturaya yansıtarak taksitle ödemek.
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