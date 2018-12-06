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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.12.2018 - 06:58, Son Güncelleme:

Tahran yılda 25 santimetre çöküyor

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Tahran yılda 25 santimetre çöküyor

İran'ın başkenti Tahran'ın her yıl ortalama 25 santimetre çöktüğü bildirildi.

İran İnşaat ve İskan Araştırmaları Merkezinden bilim adamları, "Nature" dergisinde yayımladıkları makalede, başkent Tahran ve çevresindeki yer çökmesi olgusuna ilişkin araştırmalarının sonuçlarını paylaştı.

2003-2017 yılları arasında uydu fotoğraflarını inceleyen bilim adamları, şehir merkezinin yüzde 10'unu ve kuzeybatıdaki kırsal alanları içine alan bölgenin her yıl 25 santimetre yere battığını tespit etti.

Ani batma sonucu kentteki yol ve binalarda çatlaklar, kırsal bölgelerde ise toprakta derin çukurlar oluştuğu belirtildi. Tahran kırsalında bu şekilde açılan bir çukura düşen bir çiftçinin saatlerce yerin altında kaldığı ifade edildi.

Ayrıca yağmur sularının tarla kenarlarında meydana gelen derin oluklara dolması nedeniyle ekili toprağın yeterli düzeyde sulanmadığı ve bunun ürün hasadını olumsuz etkilediği kaydedildi.

Bölgedeki yer çökmesi düzeyinin dünyanın en yüksek seviyesinde olduğuna dikkati çeken bilim adamları, bunun sebebinin artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilen barajlar, dönemsel kıtlıklar ve kaçak su kuyuları nedeniyle yer altı sularının tükenmeye yüz tutması olduğunu kaydetti.

Yer altı su yataklarının batma ve göçüklerle dolması nedeniyle yenilenme olanağının da ortadan kalktığına işaret edildi.  

15 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Tahran, Asya kıtasının en büyük metropollerinden biri konumunda bulunuyor.

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