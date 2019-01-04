Tacizciye karşı akıllı elbise
Brezilya'da bir reklam ajansı, ülke genelinde giderek artan taciz ve tecavüz olaylarına karşı ilginç bir elbise geliştirdi. Üzerine her dokunulduğunda giyen kişiye bilgi veren akıllı elbise, kaç kişinin elbiseye dokunduğunu da paylaşıyor.
Brezilya'da hızla artan taciz olayları bir reklam ajansının projesine ilham oldu. Akıllı elbise tasarlayan ajans, bir günde bir kadının ne kadar tacize uğradığını göstermek adına böylesi bir çalışmaya imza attı. Yolda bu elbiseyle yürüyen kadına herhangi bir kişi dokunduğunda bunu giyene haber veren elbise, benzer şekilde bir günde kaç kişinin elbiseye temas ettiğini de hesaplıyor.
The Independent'ın haberine göre elbiseyi ilk deneyimleyenler ise sonuçlara pek şaşırmamış. Araştırmaya katılan genç bir kadın, bu akıllı elbiseyi giyerek sokaklara çıkıyor ve sadece 4 saat içinde 157 kez 'taciz'e uğruyor.
Ülkede her 100 kadından 86'sı tacize uğruyor. En çok yaşanan taciz yüzde 77 ile ıslık çalmak, yüzde 74 ile sözlü taciz ve yüzde 39 ile hakaret olarak sıralandı.
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